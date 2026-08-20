Le gouvernement des Bermudes renforce la supervision des réformes majeures du secteur des soins de santé

Le gouvernement des Bermudes fait progresser un nouveau cadre qui permettrait d’examiner, avant sa mise en œuvre, les changements importants apportés au système de soins de santé de l’île s’ils pourraient avoir des répercussions significatives sur les patients, l’accès aux services, les coûts ou l’ensemble du système.

Le ministère de la Santé a annoncé jeudi le cadre proposé, précisant qu’il vise à veiller à ce que les décisions majeures en matière de soins de santé soient évaluées pour leur impact public et non pas seulement d’un point de vue commercial.

En vertu de ce cadre, les changements importants du système de santé qui satisfont à des critères définis feraient l’objet d’un examen préalable par le Bermuda Health Council.

Le conseil évaluerait les effets potentiels sur les patients, l’accès aux soins, les coûts, la qualité, la concurrence et la viabilité du système de soins de santé des Bermudes.

La décision finale sur la possibilité de mettre en œuvre une modification proposée resterait entre les mains du ministre de la Santé.

La ministre de la Santé, Kim Wilson, a déclaré que le gouvernement doit pouvoir intervenir lorsque des changements majeurs pourraient influencer l’accès, l’abordabilité, le choix des patients ou la stabilité du système de santé.

« Nous accueillons l’innovation, l’investissement et des changements responsables lorsqu’ils renforcent les soins de santé et améliorent les résultats », a déclaré Wilson.

« Mais lorsque des changements importants ont le potentiel d’affecter l’accès, l’abordabilité, le choix des patients ou la stabilité plus générale de notre système de soins, le Gouvernement doit pouvoir intervenir, examiner les implications et protéger l’intérêt public. »

Le cadre créerait une répartition des responsabilités entre le Health Council et le gouvernement, le conseil fournissant une évaluation indépendante tandis que le ministre de la Santé conserve l’autorité finale sur la décision.

Le PDG du Bermuda Health Council, Ricky Brathwaite, a déclaré que l’examen préalable permettrait d’examiner les conséquences potentielles des changements majeurs avant qu’ils ne deviennent difficiles à inverser.

« L’examen préalable vise à comprendre les conséquences d’un changement important avant qu’elles ne deviennent difficiles à inverser et à placer les habitants des Bermudes au cœur des décisions qui façonnent leur système de santé », a déclaré Brathwaite.

Le gouvernement avance également des protections plus robustes en matière de concurrence et d’anti-monopole, soutenant qu’une concentration excessive du pouvoir sur le marché pourrait compromettre le choix des patients, une concurrence équitable et l’accès aux soins.

Wilson a déclaré que ces mesures visent à donner au gouvernement une plus grande capacité à réagir lorsque des changements au sein du système de soins pourraient avoir des répercussions au-delà d’une seule organisation.

« Nous agirons résolument dans l’intérêt public », a-t-elle déclaré. « Nous examinerons les résultats, écouterons les personnes concernées et, si nécessaire, utiliserons l’autorité du Gouvernement pour protéger l’intérêt public. »

Le gouvernement a indiqué que le cadre proposé reflète l’engagement de Wilson à veiller à ce que les résidents demeurent au cœur des décisions majeures qui affectent le système de soins de santé des Bermudes.