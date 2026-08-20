Consulat des États-Unis clarifie la politique de voyage sans visa pour les Bermudiens

Le consulat général des États‑Unis à Bermudes a précisé que les Bermudiens peuvent continuer à se rendre aux États‑Unis sans visa non immigrant, mais a souligné que ce privilège repose sur la politique américaine actuelle et non sur un accord bilatéral entre Bermudes ou le Royaume‑Uni et les États‑Unis.

Cette clarification intervient en réponse à des questions publiques récentes sur le statut du voyage sans visa pour les Bermudiens et sur ce qui pourrait influencer cet arrangement.

« Les citoyens du territoire britannique d’outre‑mer de Bermudes se rendant aux États‑Unis avec des passeports bermudiens valides et non expirés n’ont généralement pas besoin de visas non immigrants en tant que visiteurs temporaires », a indiqué le consulat américain.

L’exemption ne s’applique pas aux personnes qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité prévus par la loi américaine sur l’immigration et la naturalisation.

Le consulat a souligné que les décisions concernant les exigences de visa pour les ressortissants étrangers sont prises par le gouvernement américain.

« Le voyage sans visa pour les Bermudiens vers les États‑Unis est régi par la politique américaine en vigueur, et non par un accord bilatéral avec Bermudes ou le Royaume‑Uni », a‑t‑il déclaré.

Actuellement, les ressortissants de Bermudes et du Canada constituent les seuls groupes à bénéficier de ce privilège particulier de voyage sans visa, selon le consulat.

Cependant, le consulat a averti que la politique peut changer.

« À mesure que les circonstances évoluent à Bermudes et dans les pays du monde, les décisions politiques américaines concernant les exigences de visa peuvent être révisées », a‑t‑il ajouté.

La déclaration a également précisé que les Bermudiens voyageant vers les États‑Unis avec des passeports britanniques peuvent demander l’autorisation électronique de voyage (ESTA) ou un visa américain, selon le cas.

Le gouvernement des Bermudes a par la suite accueilli favorablement les clarifications du Consulat américain et a souligné qu’il n’y a pas eu de changement dans les dispositions actuelles de voyage.

« Le Consulat a confirmé que les Bermudiens voyageant avec des passeports bermudiens valides continuent généralement d’être admis aux États‑Unis sans visa non immigrant, sous réserve des conditions d’éligibilité habituelles. Il n’y a pas de changement dans ces dispositions », a déclaré un porte‑parole du gouvernement.

Le gouvernement a également expliqué sa référence précédente à un « arrangement bilatéral », disant que ce terme était destiné à refléter la relation diplomatique plus large entre Bermudes et les États‑Unis.

En tant que territoire britannique d’outre‑mer, les affaires extérieures des Bermudes relèvent du gouvernement britannique.

« Le gouvernement des Bermudes reconnaît et respecte pleinement la politique des États‑Unis en matière d’exigences de visa pour les ressortissants étrangers cherchant à se rendre aux États‑Unis », a déclaré le porte‑parole.

Le gouvernement a également souligné l’importance du privilège de voyage sans visa et du long‑temps accord pré‑autorisation États‑Unis–Bermudes, affirmant que les deux reflètent la solide relation entre Bermudes et les États‑Unis.

« Le gouvernement des Bermudes demeure attaché à cette relation et à veiller à ce qu’elle dure », a déclaré le porte‑parole.

Le consulat américain indique que des informations complémentaires sur les exemptions de visa et les inéligibilités pour les Bermudiens sont disponibles sur son site Internet.