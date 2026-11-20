Des milliers d’Haïtiens ont pris d’assaut les rues de Port-au-Prince et d’autres villes mardi 17 novembre pour exprimer leur soutien au président du Salvador, Nayib Bukele, et à sa campagne militaire contre les gangs armés qui terrorisent les communautés du pays des Caraïbes.

Les manifestants agitaient des drapeaux haïtiens, levaient le poing et portaient des pancartes louant Bukele, appelant à poursuivre les opérations militaires contre les gangs et rejetant les négociations avec les groupes armés.

Certaines pancartes affichaient « Merci, Bukele » et « Vive Bukele », tandis que d’autres exhortaient les forces salvadoriennes à ne pas abandonner leur campagne.

« Continuez à vous battre… car sinon, ils finiront par nous tuer tous », pouvait-on lire sur l’une des pancartes, selon l’Associated Press.

D’autres criaient « Donnez-leur les drones et les chiens ! », en référence aux drones explosifs utilisés lors d’opérations visant les zones contrôlées par des gangs et aux chiens robotiques déployés récemment à Port-au-Prince.

Ces manifestations interviennent près d’un mois après que Bukele a déployé environ 2 500 soldats salvadoriens en Haïti, à la suite d’une attaque du 18 octobre où quatre techniciens aéronautiques salvadoriens travaillant pour la Force de suppression des gangs (GSF), soutenue par les Nations unies, ont été portés disparus.

Le personnel aurait été pris en embuscade dans une zone contrôlée par des gangs près de Port-au-Prince, poussant Bukele à lancer une opération militaire visant à assurer leur libération.

Bien que décrite initialement comme une mission de sauvetage, cette présence s’est étendue à une offensive plus vaste contre les puissants gangs haïtiens.

Les forces salvadoriennes ont participé à des opérations contre des groupes armés, y compris le gang 400 Mawozo, qui a été lié à des enlèvements et à la violence dans le pays.

Le déploiement salvadorien s’effectue dans le cadre d’un accord bilatéral distinct avec les autorités haïtiennes, en dehors de la Force de suppression des gangs soutenue par l’ONU.

Des responsables haïtiens ont accueilli favorablement ce renfort militaire supplémentaire alors que les forces de sécurité peinent à reprendre le contrôle des territoires occupés par des gangs lourdement armés.

Cependant, l’intervention a également suscité des inquiétudes parmi les analystes en sécurité et les organisations de défense des droits de l’homme quant au risque d’escalade de la violence et à l’absence d’une stratégie claire à long terme pour maintenir la sécurité une fois le retrait des troupes étrangères.

Le gouvernement du Salvador a indiqué que ses forces pourraient quitter le pays une fois les personnels salvadoriens disparus retrouvés, même si le calendrier reste incertain.

Les manifestations surviennent aussi dans un contexte de dégradation des conditions humanitaires en Haïti, où la violence des gangs a contraint près de 1,5 million de personnes à quitter leur domicile.

Mardi, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a rapporté que 4 595 personnes avaient été tuées et 2 050 blessées en raison de violences armées entre le 1er janvier et le 31 octobre.

Sur ce total, 1 167 personnes ont été tuées et 459 blessées entre juillet et septembre.

L’ONU a également recensé 1 497 cas de violence sexuelle entre janvier et septembre, dont au moins 340 femmes et filles soumises à des violences sexuelles au cours du troisième trimestre. La plupart de ces victimes ont été exposées à des viols collectifs.

La porte-parole des droits humains de l’ONU, Marta Hurtado, a averti que les gangs ont adapté leurs tactiques en réponse au durcissement des opérations de sécurité, menant des attaques de représailles contre des civils soupçonnés de coopérer avec les autorités.

Les groupes armés ont aussi multiplié les enlèvements, recruté de force des enfants et des jeunes, et imposé des restrictions sur les déplacements des habitants.

« Des opérations de sécurité intensifiées continuent également à présenter des risques en matière de droits humains pour la population, lorsqu’elles ne sont pas menées dans le plein respect du droit international des droits de l’homme », a déclaré Hurtado.

L’ONU a rapporté qu’au moins 514 personnes ont été tuées et 235 blessées lors d’opérations de sécurité menées par les forces de sécurité nationales entre juillet et septembre, parfois avec le soutien d’une société militaire privée.

Quarante-quatre autres personnes auraient été tuées lors d’exécutions extrajudiciaires par des policiers en dehors des opérations anti-gangs.

Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a exhorté toutes les forces de sécurité nationales et internationales opérant en Haïti à se conformer au droit international des droits de l’homme et à privilégier la protection des civils.

Par ailleurs, des analystes estiment que les offensives militaires seules ne suffiront pas à résoudre la crise sécuritaire haïtienne sans des institutions plus solides, une police efficace et une stratégie visant à empêcher les gangs de reprendre le territoire.

Malgré ces préoccupations, les manifestations de mardi ont reflété le désespoir des habitants qui ont enduré des années de violence des gangs, de déplacements et d’insécurité, beaucoup considérant l’intervention salvadorienne comme une opportunité de restaurer la sécurité dans leurs communautés.