Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a démenti toute discussion avec les États-Unis concernant l’accueil de ressortissants de pays tiers expulsés du territoire, se distançant ainsi des dispositifs envisagés par plusieurs autres États des Caraïbes.

Le chef du groupe gouvernemental au Sénat, Darrell Allahar, a apporté cette clarification mardi 17 novembre, en réponse à une question de l’opposition.

« Le gouvernement de Trinité-et-Tobago n’a conclu ni n’est en train de négocier un accord ou toute autre entente avec le gouvernement des États‑Unis d’Amérique en vue de permettre à Trinité-et-Tobago de recevoir des ressortissants de pays tiers expulsés des États‑Unis », a déclaré Allahar.

La déclaration intervient alors que plusieurs pays de la Communauté caribéenne (CARICOM) ont signé des accords ou ont engagé des négociations avec Washington pour accueillir ou héberger temporairement des migrants expulsés des États‑Unis qui ne sont pas citoyens du pays d’accueil.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement américain visant à élargir les options d’expulsion par le biais d’accords avec des gouvernements étrangers.

La Jamaïque a signé un protocole d’entente avec les États‑Unis en juin 2026, établissant un dispositif de transit pour les ressortissants de pays tiers. Selon cet accord, la Jamaïque peut accueillir jusqu’à 25 personnes toutes les deux semaines, avec un plafond maximal de 25 personnes présentes sur le territoire à tout moment.

Saint-Lucie a également conclu un accord bilatéral avec Washington pour accueillir des ressortissants de pays tiers, avec une prise en charge anticipée pouvant atteindre jusqu’à 10 personnes par trimestre sur une période de deux ans.

Parallèlement, Antigua-et-Barbuda et la Dominique ont abouti à des entendements préliminaires avec les États‑Unis à la suite de restrictions de visa et d’exigences proposées de cautions de voyage liées à leurs programmes de citoyenneté par investissement.

D’autres États membres de la CARICOM, dont le Guyana, la Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis et les Bahamas, ont également participé à des discussions ou poursuivi des cadres d’accords concernant l’accueil de déportés.

Saint-Kitts-et-Nevis a indiqué que tout éventuel dispositif serait limité aux nationaux de la CARICOM ou à des personnes dont les infractions à l’immigration impliqueraient des séjours non autorisés sous visa, excluant celles condamnées pour des délits violents ou sexuels.

Les accords ont suscité l’attention dans l’ensemble des Caraïbes alors que les gouvernements évaluent leurs liens diplomatiques avec Washington face à des préoccupations relatives à l’application des lois sur l’immigration, à la sécurité nationale et à la capacité des petits États insulaires à accueillir des déportés.

Cependant, le gouvernement de Trinité-et-Tobago affirme qu’aucun tel arrangement n’est en cours de négociation avec les États-Unis.