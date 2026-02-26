Le COE place trois provinces en alerte rouge en raison de fortes pluies







Santo Domingo.- Le Centre des Opérations d’Urgence (COE) a placé trois provinces en alerte rouge et a maintenu cinq autres en alerte jaune ainsi que quatre provinces en alerte verte, en raison des conditions météorologiques défavorables qui prévalent sur l’ensemble du pays.

Selon un rapport de INDOMET, un système frontal affectant le territoire national se déplace lentement vers le nord-ouest de l’île, près des Bahamas méridionales. On prévoit que ce système continuera à générer des conditions humides et instables sur l’ensemble du pays.

Les autorités ont averti que de fortes pluies, parfois accompagnées d’orage et de rafales de vent, persisteront dès les premières heures du matin, en particulier dans les provinces situées le long de la côte atlantique, dans la vallée du Cibao, dans le nord-est, dans la zone frontalière et dans la Cordillère centrale.

Provinces en alerte rouge :

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

Provinces en alerte jaune :

Santiago

Hermanas Mirabal

Monte Cristi

Samaná

La Vega

Le COE a exhorté les habitants des zones touchées à éviter de traverser les rivières, les cours d’eau et les ravins dont le niveau d’eau est élevé, et à s’abstenir d’employer les plages et les zones de baignade dans les provinces sous alerte.

De plus, de Manzanillo Bay à Cabo San Rafael le long de la côte atlantique, les opérateurs de petites, fragiles et moyennes embarcations sont priés de rester au port en raison des vents dangereux et des mers agitées. Aucune restriction n’a été émise pour la côte caribéenne.

Les autorités continueront de surveiller les conditions météorologiques et d’ajuster les niveaux d’alerte selon les nécessités.