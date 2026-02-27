Gouvernement étend la couverture du 9-1-1 à Constanza et Jima Abajo







Constanza, La Vega.- Le Ministre de la Présidence, José Ignacio Paliza, a inauguré le Système national d’urgence et de sécurité 9-1-1 dans les municipalités de Constanza et Jima Abajo, élargissant la couverture des secours d’urgence et renforçant la capacité de réponse dans ces zones clés de la province de La Vega.

Avec cette expansion, le système 9-1-1 couvre désormais 94 % de la population nationale, renforçant un réseau intégré qui coordonne les agences d’intervention en cas d’urgence afin de fournir une aide rapide et efficace. Paliza a souligné que l’initiative va au-delà du déploiement d’équipements, mettant en évidence l’importance d’une coordination institutionnelle permanente pour soutenir les citoyens en situations critiques.

Le ministre a également annoncé que le service sera étendu à Montecristi dans les mois à venir, réaffirmant l’engagement du gouvernement à rapprocher les services d’urgence d’un plus grand nombre de communautés à l’échelle nationale. Il a souligné que l’expansion s’inscrit dans la priorité de l’État visant à sauver des vies, améliorer la coordination des urgences et élever les normes de sécurité citoyenne et de soins préhospitaliers, en particulier dans les régions productives et stratégiques.

Dans les deux municipalités, le système fonctionnera avec 11 ambulances de soutien vital de base, des patrouilles policières, des unités du service d’incendie et une infrastructure technologique avancée pour gérer les appels, géolocaliser les incidents et acheminer les ressources de manière efficace depuis le Centre de commandement et de contrôle.

Les autorités ont réaffirmé que le système 9-1-1 poursuivra son expansion progressive et la modernisation des infrastructures dans le cadre d’une stratégie nationale axée sur la protection des vies, la sauvegarde des biens et le renforcement de la coordination interinstitutionnelle par le biais de la technologie et du service public.