Gouvernement lance un plan pour éliminer le câblage électrique obsolète à Santo Domingo

Santo Domingo.- Le Institut dominicain des télécommunications (Indotel), la Mairie du District National (ADN), et le Conseil unifié des sociétés de distribution d’électricité (CUED) ont signé un accord de coopération visant à retirer les câbles aériens obsolètes et à réorganiser les infrastructures qui nuisent à l’image urbaine et à la sécurité publique dans le District National.

L’accord a été signé par Guido Gómez Mazara, président du conseil d’administration d’Indotel; Celso Marranzini, président du CUED; et Carolina Mejía, maire du District National.

L’initiative vise à réduire la pollution visuelle causée par les câblages aériens désorganisés tout en minimisant les risques pour les piétons, les conducteurs et l’environnement urbain résultant d’infrastructures dégradées ou mal installées.

Gómez Mazara a décrit l’accord comme un passage de la planification à l’action, insistant sur le fait que le retrait des câbles obsolètes n’est pas une simple mesure esthétique mais une question de sécurité publique, de mobilité urbaine et de qualité de vie. Il a expliqué que le projet couvrira plus de 300 kilomètres, incluant la Ville coloniale, San Carlos, Cristo Rey et d’autres zones centrales et densément peuplées.

La maire Mejía a souligné que l’élimination des câbles dangereux est une priorité pour améliorer le bien-être des habitants et a mis en avant l’importance d’efforts interinstitutionnels coordonnés pour transformer les espaces publics de Santo Domingo.

Marranzini, quant à lui, a insisté sur le fait que la régulation des infrastructures électriques aériennes est essentielle non seulement pour améliorer l’apparence de la ville mais aussi pour assurer la sécurité et la continuité du service électrique.

L’intervention sera réalisée par étapes et comprendra des inspections techniques, l’identification et l’étiquetage des câbles actifs et obsolètes, le démantèlement et l’enlèvement des infrastructures inutilisées, le nettoyage des zones et la validation finale par les institutions participantes. Les zones prioritaires incluent la Ville coloniale, San Carlos, Cristo Rey, Los Girasoles, Bella Vista, Piantini, Naco et les grands axes routiers.

Dans le cadre de l’accord, l’Indotel assurera la coordination réglementaire et la gestion globale du projet; l’ADN supervisera l’exécution territoriale, l’organisation des espaces publics et le nettoyage final; et le CUED apportera son soutien technique pour la manipulation sûre des infrastructures électriques. Les institutions ont également accepté d’assurer une surveillance continue afin de garantir une mise en œuvre efficace et des résultats mesurables dans chaque zone intervenue.