Les terres rares pourraient devenir une source majeure de recettes non fiscales, déclare Luis Abinader





Le président a affirmé que, en plus de la valeur stratégique de ces minéraux, les revenus issus de leur exploitation pourraient devenir la principale source de revenus non fiscaux du pays.

record historique réalisé par l’exploitation minière dominicaine et assuré que l’exploration des éléments des terres rares progresse avec des résultats de plus en plus optimistes, se présentant comme une source de revenus stratégique pour l’avenir du pays.

Lors du rapport sur l’état de la nation, le président a déclaré que le secteur minier avait dépassé US$2.6 milliards d’exportations, une hausse de 52% par rapport à l’année précédente, consolidant ainsi sa place parmi les principaux générateurs de devises étrangères.

Par ailleurs, il a évoqué l’exploration des terres rares, des minéraux considérés comme essentiels à la fabrication de technologies telles que les téléphones portables, les semi-conducteurs, l’industrie spatiale et les applications militaires.

« Chaque jour qui passe, les informations concernant la quantité et la qualité des 17 éléments qui composent ce que l’on appelle les terres rares se révèlent plus optimistes », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que, à ce jour, des gisements bruts dépassant 150 millions de tonnes ont été confirmés, affichant des niveaux de pureté et de faisabilité d’exploitation parmi les meilleurs au monde, soutenus par des laboratoires internationaux.

Il a indiqué que la détermination formelle des ressources minérales sera prête cette année et que la certification des réserves sera achevée au premier trimestre de l’année prochaine, après quoi commencera la phase d’exploitation et de raffinage.

Le président a affirmé que, outre la valeur stratégique de ces minéraux, les revenus issus de leur exploitation pourraient devenir la principale source de revenus non fiscaux du pays.

Concernant l’investissement étranger, il a précisé qu’entre janvier et septembre, le secteur minier avait attiré plus de US$556 millions, tandis que le secteur de l’énergie recevait plus de US$1.01 milliard, les deux secteurs représentant environ 40% des investissements directs étrangers au cours de cette période.