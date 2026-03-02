Responsabilité : Luis Abinader révèle que 53 % des nouveaux emplois formels en République dominicaine sont occupés par des femmes

SANTO DOMINGO – Le président Luis Abinader a annoncé ce vendredi, selon l’Enquête nationale continue sur la force de travail (ENCFT), que 133 915 emplois ont été créés au cours de l’année écoulée, portant le nombre total de personnes occupées dans le pays à 5 139 951, tout en maintenant le taux de chômage ouvert à un niveau minimal de 5,0 %.

Ces déclarations ont été faites par le chef de l’État lors de la commémoration du 182e anniversaire de l’Indépendance nationale, devant le Congrès national.

Au cours de son discours, le président a déclaré que l’emploi décent constitue la politique sociale la plus transformatrice de son administration, mettant en avant des chiffres records en matière d’emploi formel et d’inclusion féminine en 2025.

Renforcement de l’emploi

« S’il existe une politique sociale qui transforme véritablement les vies, c’est l’emploi décent. C’est pourquoi nous avons fait de la création d’emplois formels et bien rémunérés une priorité absolue pour ce gouvernement », a souligné le chef de l’État devant l’Assemblée nationale.

« Chaque emploi créé représente bien plus qu’une simple statistique; il symbolise la tranquillité d’esprit d’un foyer », a-t-il souligné, après avoir indiqué que la stratégie du gouvernement s’est concentrée sur la génération de postes avec des droits garantis.

Progrès dans la formalisation de l’emploi

L’une des conclusions les plus marquantes du rapport est la baisse soutenue de l’informalité. Pour la première fois dans les registres, le taux d’informalité s’établit à 54,2 %, son plus bas niveau à ce jour.

Parmi les indicateurs de consolidation du secteur formel, on peut relever les éléments suivants :

Nouveaux cotisants : entre janvier et décembre 2025, 74 000 nouveaux travailleurs ont été enregistrés dans le système intégré du registre du travail (SIRLA).

Sécurité sociale : à la fin du mois de novembre, la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) a enregistré 2 426 350 travailleurs actifs, soit une hausse sur un an de 3,15 %.

Égalité des genres : 53 % des nouveaux postes formels ont été pourvus par des femmes, preuve d’un modèle de croissance économique plus inclusif et participatif.

Stratégie et transformation productive

Le président attribue ces résultats à une stratégie coordonnée avec le secteur privé et à l’engagement envers des secteurs clés tels que le nearshoring, la plateforme logistique, les zones franches à haute valeur ajoutée, la modernisation de l’agro-industrie, ainsi qu’un tourisme plus territorial et durable.

Plus de 140 inspections et opérations de formalisation

Pour faciliter l’emploi, le Gouvernement a mené plus de 140 inspections et opérations de formalisation. Il a également mis en évidence le succès du programme « RD-Trabaja » et de son initiative « Tu Empleo Está Aquí » (Votre emploi est ici), qui a enregistré 12 648 personnes, réaffirmant son engagement envers les jeunes et les femmes.

Enfin, le président Abinader a affirmé que cette croissance de l’emploi s’est accompagnée d’une amélioration soutenue du revenu réel des travailleurs, consolidant une économie plus robuste et une justice sociale accrue.