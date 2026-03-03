Éclipse lunaire sanguine visible en République dominicaine

Le phénomène se produira lorsque la Terre se placera entre le Soleil et la pleine Lune, provoquant une teinte rougeâtre de la Lune, couleur communément appelée « lune de sang ». Suriel a expliqué que l’éclipse débutera par sa phase pénumbral à 4 h 44, heure locale, période durant laquelle l’assombrissement sera subtil et difficile à déceler sans instruments optiques.

La phase partielle devrait commencer entre 5 h 50 et 5 h 55, alors qu’une ombre visible recouvrira progressivement une partie de la Lune, atteignant son point médian vers 6 h 30. Vers 6 h 54 environ, on observera une phase partielle presque totale, bien que la visibilité depuis la République dominicaine puisse être limitée par le lever du soleil et l’augmentation de la clarté ambiante.

Suriel a décrit l’éclipse comme un phénomène astronomique remarquable et a encouragé le public à l’observer, en particulier en tant qu’activité familiale avec les enfants et les jeunes, avant le début de la journée scolaire.