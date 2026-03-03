Éclipse lunaire sanguine visible en République dominicaine

Santo Domingo.- Une éclipse lunaire sera visible dans les premières heures de la matinée du mardi 3 mars 2026, à partir de la République dominicaine et d’une grande partie des Caraïbes, selon l’analyste météorologique Jean Suriel.
Le phénomène se produira lorsque la Terre se placera entre le Soleil et la pleine Lune, provoquant une teinte rougeâtre de la Lune, couleur communément appelée « lune de sang ». Suriel a expliqué que l’éclipse débutera par sa phase pénumbral à 4 h 44, heure locale, période durant laquelle l’assombrissement sera subtil et difficile à déceler sans instruments optiques.
La phase partielle devrait commencer entre 5 h 50 et 5 h 55, alors qu’une ombre visible recouvrira progressivement une partie de la Lune, atteignant son point médian vers 6 h 30. Vers 6 h 54 environ, on observera une phase partielle presque totale, bien que la visibilité depuis la République dominicaine puisse être limitée par le lever du soleil et l’augmentation de la clarté ambiante.
Suriel a décrit l’éclipse comme un phénomène astronomique remarquable et a encouragé le public à l’observer, en particulier en tant qu’activité familiale avec les enfants et les jeunes, avant le début de la journée scolaire.
Luis Méndez
Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.