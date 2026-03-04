Chef d’état-major de l’armée en tournée sur la frontière nord, affirme que la zone est sous contrôle.







Dajabón.- Le général d’armée dominicain, le général de division Jorge Iván Camino Pérez, a visité plusieurs détachements militaires et postes de contrôle le long de la frontière nord afin d’évaluer les mesures de sécurité en place à la frontière avec Haïti.

L’inspection a débuté au détachement de Manzanillo, à Montecristi, et s’est poursuivie le long de la clôture périmétrique entre les repères frontaliers 1 et 79, couvrant les postes, les tours de guet et les détachements sous le contrôle de l’armée, allant de Montecristi à Dajabón. Au fort Beller, à Dajabón, Camino Pérez a rapporté qu’en février plus de 14 000 migrants en situation irrégulière avaient été remis à la Dirección General de Migración (DGM), tandis que 85 personnes ont été renvoyées devant le ministère public pour divers crimes présumés. Il a déclaré que la frontière demeure « sous contrôle et en ordre ».

Le général s’est également rendu à Río Limpio, dans la province d’Elías Piña, en collaboration avec les autorités locales, pour examiner le site où un nouveau détachement de l’armée sera bientôt établi à la demande de la communauté. La tournée s’est poursuivie à travers les postes avancés de Las Rosas et de Guayajayuco et s’est terminée sur le pont franchissant le fleuve Artibonito, à Guayajayuco.