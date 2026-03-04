Sigmund Freund : pas de fonds publics pour le port spatial de Pedernales







Santo Domingo.- Le gouvernement dominicain limitera son rôle dans le projet de port spatial prévu à Oviedo, dans la province de Pedernales, à l’octroi de permis, de licences et de terrains, selon le ministre de l’Administration publique Sigmund Freund. Il a insisté sur le fait que le projet sera entièrement financé par la société américaine Launch On Demand (LOD Holdings) et ne nécessitera pas de fonds publics.

Freund a expliqué que la société a choisi la République dominicaine pour sa localisation stratégique près de l’équateur, qui offre des avantages pour les lancements spatiaux, et a noté que les sites de lancement américains font actuellement face à des retards pouvant atteindre jusqu’à deux ans. Il a indiqué que la zone près de l’aéroport international Cabo Rojo a fait l’objet de trois années d’études techniques et de pré-faisabilité confirmant son aptitude. Alors que des spécialistes étrangers dirigeront initialement les opérations, le plan prévoit de former des Dominicains pour rejoindre la main-d’œuvre dans un délai de deux ans. Les évaluations préliminaires suggèrent un impact environnemental minimal, en attendant d’autres études.

Le président Luis Abinader a annoncé lors de son discours du 27 février que l’accord avec Launch On Demand représente un investissement de plus de 600 millions de dollars, avec le premier lancement de satellite ou de fusée depuis le territoire dominicain prévu avant mai 2028. Les responsables ont également mis en avant le potentiel du port spatial pour devenir une attraction touristique, à l’image du Cape Canaveral floridien.