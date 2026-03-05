Consortium dirigé par BlackRock pour acquérir AES, acteur clé du secteur énergétique dominicain







Santo Domingo.- Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock, et aux côtés de l’investisseur suédois EQT et d’autres investisseurs institutionnels, a accepté d’acquérir AES Corporation pour 10,7 milliards de dollars américains en fonds propres, dans une opération qui évalue l’entreprise à environ 33,4 milliards de dollars américains, dette comprise. L’accord, fixé à 15 dollars américains par action, représente une prime de 40,3 % par rapport au cours moyen récent et devrait se clôturer entre la fin 2026 et le début 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.

L’acquisition s’inscrit dans un contexte de demande croissante d’électricité aux États-Unis, alimentée en partie par l’expansion prévue des centres de données. AES dispose actuellement d’une capacité de production mondiale de 32,1 GW — dont 64 % renouvelable — et a enregistré un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars en 2024. Les dirigeants de l’entreprise estiment que la privatisation offrirait une plus grande flexibilité financière pour répondre aux besoins en capital et financer la croissance future, notamment dans la production d’électricité et les services publics.

Pour la République dominicaine, la transaction revêt une importance particulière. AES maintient une présence solide dans le système électrique national par l’intermédiaire de sa filiale AES Dominicana, qui exploite des infrastructures clés de génération et de gaz. Parmi ses actifs principaux figure la centrale AES Andrés, l’une des principales installations de gaz naturel du pays, ainsi que le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Boca Chica, un élément stratégique de la matrice énergétique dominicaine. L’entreprise participe également au gazoduc Est et aux centrales de Los Mina et d’Itabo, cette dernière opérée en partenariat avec l’État.

En République dominicaine, AES Dominicana gère environ 392,5 MW de solaire, 52,5 MW d’éolien, 11 MW de stockage et 319 MW de production alimentée au gaz naturel, tout en développant 572 MW de capacité renouvelable additionnelle et un projet de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 138,1 MW. Cela place l’entreprise comme un acteur central dans la diversification et la transition énergétique du pays.

Bien que la vente n’implique pas de changements opérationnels immédiats, l’arrivée d’investisseurs mondiaux financièrement puissants pourrait influencer les investissements futurs dans les infrastructures énergétiques en République dominicaine, à un moment où la demande d’électricité continue de croître et où l’expansion des énergies renouvelables demeure une priorité nationale.