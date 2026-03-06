Haïti dévoile son nouveau gouvernement de transition







Port-au-Prince, Haïti – Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a dévoilé un nouveau gouvernement de transition chargé de rétablir la sécurité, de relancer l’économie et d’organiser des élections générales prévues le 30 août, alors que le pays demeure confronté à une profonde crise politique et institutionnelle. Cette annonce survient près d’un mois après qu’il a pris seul les rênes à l’issue de l’expiration du mandat du Conseil présidentiel de transition, le 7 février, et quelques jours seulement après que les partis politiques et les groupes civiques ont signé un Pacte national pour la stabilité et l’organisation des élections.

Lors d’une allocution nationale, Fils-Aimé a souligné que les priorités du gouvernement seront centrées sur le renforcement de la sécurité, la reprise économique et sociale, et la tenue d’élections crédibles. Haïti n’a pas connu d’élections depuis 2015–2016, une période qui a conduit à la présidence de Jovenel Moïse, entré en fonction en 2017 et assassiné en 2021, plongeant la nation dans une instabilité prolongée.

Le nouveau cabinet compte onze nouveaux ministres et en retient six de l’administration précédente. Parmi les nominations figurent Serge Gabriel Collin au poste de ministre de l’Économie, Sandra Paulémon au ministère de la Planification et Raina Forbin au ministère des Affaires étrangères. L’ancien directeur de la police nationale, Mario Andrésol, a été nommé ministre de la Défense, tandis que Marcelin Aubourg prend la tête de l’Agriculture. Marc Elie Nelson dirige les Affaires sociales, Valery Fils-Aimé supervise l’Environnement, Emmanuel Ménard dirige la Culture, Stéphanie Smith prend en charge le Tourisme, Pythagore Dumas occupe le Sport et Vijonet Demero prend en charge l’Éducation.

Les ministres qui demeurent en poste incluent Paul Antoine Bien-Aimé (Intérieur), Patrick Pelissier (Justice), Bertrand Sinal (Santé), Pédrica Saint-Jean (Affaires féminines), James Monazard (Commerce) et Kathia Verdier (Haitiens résidant à l’étranger). Sharina Lochard a été nommée Secrétaire d’État aux Collectivités territoriales et Jean Willio Patrick Chrispin Secrétaire d’État à la Communication.

Fils-Aimé a appelé à une gouvernance résolue et disciplinée, déclarant que « le temps des beaux discours est terminé », et exhortant son équipe à adopter des pratiques de gestion saines. Il a également insisté sur la nécessité de mesures économiques concrètes élaborées en coordination avec le secteur privé, les partenaires financiers, les agriculteurs et les entrepreneurs. Le Premier ministre a salué l’engagement des responsables sortants face à la crise et a exprimé sa confiance que le nouveau gouvernement aiderait Haïti à se diriger vers la stabilité et le renouveau démocratique.