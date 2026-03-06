La construction de l’aéroport de Cabo Rojo progresse comme prévu







Pedernales.- Le ministre de la Présidence, José Ignacio Paliza, a indiqué que les travaux de l’aéroport international Cabo Rojo avancent selon le calendrier établi, dans le cadre du plan gouvernemental visant à dynamiser le développement touristique dans la région méridionale.

Lors d’une visite sur le site du projet, dans la communauté de Tres Charcos à Oviedo, Pedernales, Paliza a précisé que la piste de l’aéroport franchit actuellement la phase de pavage et devrait être achevée d’ici septembre. Cette visite a rassemblé des responsables de plusieurs institutions impliquées dans le projet afin d’évaluer l’avancement des travaux et de coordonner les prochaines étapes de la construction.

Parmi les participants figuraient Sigmund Freund, directeur exécutif du Pro Pedernales Trust; Víctor Pichardo, chef du Département Aéroportuaire; Igor Rodríguez de l’Institut dominicain d’Aviation Civile; et Alfonso Rodríguez de la Dominican Electricity Transmission Company. Les autorités ont passé en revue le calendrier des travaux, couvrant notamment la piste, les taxiways, le système de drainage, l’accès routier et les infrastructures électriques.

Les autorités ont également confirmé que la tour de contrôle devrait être achevée en décembre, le processus d’approvisionnement des équipements étant déjà en cours. Cet aéroport constitue une pièce maîtresse du projet touristique Cabo Rojo, qui vise à stimuler la croissance économique dans le sud de la République dominicaine.