Haïti face à l’incertitude avant son retour en Coupe du Monde 2026





Haiti national flag waving in the wind on a deep blue sky. High quality fabric. International relations concept.

Haïti se prépare à son retour à la Coupe du Monde FIFA 2026 après une absence de 52 ans, mais des inquiétudes concernant les blessures et des problèmes hors terrain qui touchent plusieurs joueurs clés créent une incertitude pour l’entraîneur Sébastien Migné à seulement 100 jours du tournoi.

Le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde, qui évolue au Wolverhampton Wanderers, est récemment revenu à l’entraînement après une blessure à l’ischio-jambier subie en février. L’attaquant Frantzdy Pierrot, désormais avec Çaykur Rizespor après son départ de AEK Athènes, se remet toujours d’une blessure méniscale, ce qui soulève des doutes sur son état de forme pour le premier match d’Haïti. Pendant ce temps, le défenseur Hannes Delcroix du FC Lugano a été écarté ces dernières semaines en raison de problèmes d’adducteurs.

Une autre préoccupation majeure concerne l’attaquant Duckens Nazon, l’un des meilleurs buteurs d’Haïti lors des qualifications de la CONCACAF avec six buts. Nazon a récemment fui l’Iran, où il évolue pour Esteghlal F.C., après les attaques militaires à Téhéran. Avec l’aide de l’ambassade de France, il a voyagé en voiture à travers le nord de l’Iran jusqu’à la frontière avec Azerbaïdjan avant de prendre l’avion pour Paris. Nazon a documenté son trajet sur les réseaux sociaux tout en décrivant les défis liés à l’échappement au conflit.

Malgré les incertitudes, Haïti lancera sa campagne lors de la Coupe du Monde le 13 juin contre l’Écosse à Foxborough. L’équipe enchaînera ensuite face au Brésil le 19 juin à Philadelphie, avant de clore ses matches du Groupe C de la Coupe du Monde FIFA 2026 contre Maroc à Atlanta.