Homme recherché par les autorités américaines arrêté à Constanza







Santo Domingo.- Des agents du Département Spécial II pour l’Investigation de la Criminalité Organisée Internationale (DEICROI) ont arrêté Carlos Manuel Martínez de León, qui est recherché par les autorités américaines pour son implication présumée dans des crimes liés à la distribution de pédopornographie.

Le suspect a été localisé et détenu dans la rue Matilde Viñas, près du poste de police de la municipalité de Constanza, à la suite d’un travail d’intelligence et d’enquête effectué par les agents. Les autorités ont indiqué que l’arrestation a été effectuée conformément à une résolution émise par la Cour Suprême de Justice de la République dominicaine, dans le cadre du processus judiciaire lié à une demande d’extradition déposée par les autorités américaines.

Lors de l’opération, les agents ont saisi un téléphone portable, des documents personnels et d’autres effets susceptibles de fournir des informations pertinentes pour l’enquête. Martínez de León a ensuite été transféré, sous haute sécurité, au siège de la Direction Nationale de Contrôle des Drogues (DNCD), où il restera en détention pendant que se poursuivent les procédures légales liées au processus d’extradition, dans le cadre des mécanismes de coopération judiciaire internationale entre la République dominicaine et les États-Unis.