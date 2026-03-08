Recherché : Interpol arrête le Dominicain Ángel Capucha en Colombie, présumé chef d’un réseau opérant dans le Cibao





La Police Nationale, par l’intermédiaire de l’OCN-Interpol Santo Domingo, a annoncé l’arrestation, en Colombie, du fugitif dominicain Ángel Capucha, recherché par un Avis de recherche international pour son implication présumée dans un homicide survenu dans la province d’Espaillat et pour son lien avec une organisation criminelle engagée dans diverses activités illégales.

Le détenu a été identifié comme Ángel Pascual García Vásquez, âgé de 39 ans, contre lequel pesait un Avis de recherche international et d’interpellation n° A-9-22/1-2025, en vertu de l’ordonnance d’arrestation judiciaire n° 598-01-2023-SARR-00317, délivrée pour sa présumée responsabilité dans l’homicide de Juan Francisco Villar (a) Francis.

Selon le rapport préliminaire, l’acte dont il est accusé s’est produit le 18 mars 2023, dans le secteur Los López, province d’Espaillat, et aurait été motivé par une dette financière liée à des activités de trafic de drogue.

Les enquêtes indiquent que García Vásquez, alias « Ángel Capucha », est identifié comme le dirigeant présumé d’une structure criminelle opérant dans les provinces d’Espaillat, La Vega, Santiago, Nagua, Puerto Plata, Mao et Valverde, et dédiée à des actes tels que l’homicide, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, l’extorsion et les meurtres à contrat.

Les autorités ont indiqué que l’arrestation a été rendue possible grâce à l’échange d’informations entre le Bureau Central de l’INTERPOL en Colombie et le Bureau Central de l’INTERPOL de Santo Domingo, dans le cadre des actions d’INTERPOL soutenant le projet PACCTO 2.0.

L’arrestation du prévenu a été portée à la connaissance des autorités judiciaires compétentes, par l’intermédiaire de la Direction de la Coopération Juridique Internationale et des Droits de l’Homme, du Parquet Général, en vue du traitement de la demande formelle d’extradition.