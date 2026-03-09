Incendies de forêt en République dominicaine : un problème croissant au cours des six dernières années

Entre 2020 et 2025, 2 558 incendies de forêt ont été enregistrés en République dominicaine. Avec 492 incidents au cours des cinq dernières années, les chiffres révèlent que La Vega est la province où ces feux, qui dévorent des dizaines d’acres et d’hectares, se produisent le plus fréquemment.

« Des incendies de forêt records deviennent la norme, et quatre des cinq années les plus dévastatrices pour les incendies dans le monde se sont produites depuis 2020 », indique un rapport publié en 2025 par le World Resources Institute. La République dominicaine n’en fait pas exception.

Entre 2020 et 2025, 2 558 incendies de forêt ont été recensés. Ce chiffre reflète une augmentation de 57 % par rapport aux 1 630 incendies de forêt enregistrés entre 2014 et 2019, selon les informations publiées par le Ministère de l’Environnement et des Ressources Naturelles sur le portail Open Data du Gouvernement.

Avec 492 incidents au cours des cinq dernières années, les chiffres révèlent que La Vega est la province où ces feux, qui dévorent des dizaines d’acres et d’hectares de forêt, se produisent le plus fréquemment. Cependant, il ne peut être précisément délimité en raison d’erreurs dans les données, telles que l’attribution de municipalités à des provinces auxquelles elles n’appartiennent pas ou la répétition d’enregistrements.

Cependant, au sein de cette province, les municipalités de Constanza et Jarabacoa constituent les points géographiques les plus touchés par la fréquence des incendies, apparaissant dans les données pratiquement chaque mois de chaque année.

En revanche, les provinces de Dajabón, de Santiago et de Santiago Rodríguez suivent La Vega en termes de nombre d’incendies au cours des six dernières années, avec plus de 200 incendies chacune.

La municipalité de Restauración (Dajabón), par exemple, présente l’une des densités d’incidents les plus élevées dans l’ensemble de la région frontalière. Cette municipalité rapporte plusieurs incidents sur de très courtes périodes, souvent accompagnés par les Municipalités voisines, telles que Loma de Cabrera, qui montrent également une présence persistante dans les données.

L’autre bloc d’activité intense est représenté par Santiago Rodríguez et Santiago, la municipalité de San José de las Matas dans cette même province se distinguant par le maintien d’un flux de rapports ininterrompu sur toute la période, qui se poursuit jusqu’en décembre 2025.

Alors que les municipalités de Monción et San Ignacio de Sabaneta dans Santiago Rodríguez apparaissent fréquemment, particulièrement durant les premiers mois de l’année, cela reflète une saturation des incendies dans ces localités.

Incendies majeurs

En termes de surface touchée, la gravité est plus fréquente dans le sud, Pedernales étant la province ayant enregistré l’incendie le plus dévastateur au cours des six années. Un seul incendie a consumé 191 120 tareas (environ 1 300 acres) dans cette province en janvier 2022

Le même mois, Pedernales a connu deux autres incendies, l’un de 46 240 tareas et l’autre de 12 320 tareas, marquant un début d’année difficile pour les écosystèmes du sud.

La province de San Juan se classe comme la deuxième zone la plus touchée, se démarquant par une série d’incendies catastrophiques entre 2023 et 2024.

Les registres indiquent qu’un incendie est apparu le 30 mars 2023, affectant 64 000 acres, suivi deux jours plus tard d’un autre incendie ayant brûlé 56 000 acres. Alors que le premier incendie a été éteint le 9 avril, le second a été maitrisé le 8 avril.

De plus, en avril 2024, San Juan a enregistré un autre événement à grande échelle touchant 32 000 tareas, s’ajoutant à d’autres rapports importants de 18 600 tareas en janvier 2022.

La province d’Azua est également parmi celles ayant les plus grandes zones endommagées en raison d’incidents d’une gravité extrême. La constatation la plus notable dans cette zone a eu lieu le 6 mars 2023, dans la municipalité de Padre Las Casas, où un seul incendie a touché 77 360 tâches (environ 1 000 acres).

Ces deux dernières provinces ont en commun que ces incendies se sont produits en 2023, une année qui se démarque comme celle ayant le plus grand nombre d’incidents sur l’ensemble de la période de six ans analysée, avec 873 incendies de forêt.

Premier trimestre

Au cours uniquement des mois de mars et avril 2023, une densité inhabituelle d’enregistrements est observée, qui, dans ces mois printaniers, atteint 492 en 2023 seulement, soit plus de la moitié des incendies forestiers de l’année entière.

Bien que le mois d’août soit l’un des plus chauds, les données révèlent que la saison critique des incendies en République dominicaine est concentrée sur les quatre premiers mois de l’année.

Entre janvier et avril, le nombre d’incendies quotidiens peut dépasser 15 événements simultanés dans différentes provinces, coïncidant avec la période de sécheresse la plus élevée et la préparation des terres agricoles.

Conséquences

À mesure que les incendies de forêt s’aggravent, même dans des zones historiquement à faible risque comme les tropiques, ces catastrophes entraînent une perte mondiale de forêts. Mais il ne s’agit pas seulement de la biodiversité qui est affectée; ils ont aussi détruit des habitations et des infrastructures et ont pollué les écosystèmes environnants.