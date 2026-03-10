DIGESETT sanctionne un conducteur pour conduite dangereuse sur l’Autoroute de l’Est







Santo Domingo.- La Direction générale de la sécurité routière et des transports terrestres (DIGESETT) a indiqué avoir identifié et sanctionné un conducteur qui circulait à contresens sur l’Autovía del Este, près de San Pedro de Macorís, après qu’une vidéo de l’incident a circulé sur les réseaux sociaux.

Selon les autorités, l’infraction — captée dans une vidéo virale montrant le véhicule parcourant une distance considérable en sens inverse — a été sanctionnée en vertu de l’article 252 de la Loi 63-17.

DIGESETT a réitéré son appel à ce que les conducteurs respectent les règles de circulation et a averti que les autorités et les citoyens demeurent vigilants, notant que les comportements imprudents sur les routes peuvent être signalés et documentés par le public.