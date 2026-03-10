DIGESETT sanctionne un conducteur pour conduite dangereuse sur l’Autoroute de l’Est



Santo Domingo.- La Direction générale de la sécurité routière et des transports terrestres (DIGESETT) a indiqué avoir identifié et sanctionné un conducteur qui circulait à contresens sur l’Autovía del Este, près de San Pedro de Macorís, après qu’une vidéo de l’incident a circulé sur les réseaux sociaux.

Selon les autorités, l’infraction — captée dans une vidéo virale montrant le véhicule parcourant une distance considérable en sens inverse — a été sanctionnée en vertu de l’article 252 de la Loi 63-17.

DIGESETT a réitéré son appel à ce que les conducteurs respectent les règles de circulation et a averti que les autorités et les citoyens demeurent vigilants, notant que les comportements imprudents sur les routes peuvent être signalés et documentés par le public.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.