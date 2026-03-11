Le gouvernement dévoile une stratégie pour attirer les investissements étrangers dans les technologies de pointe

Santo Domingo – Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des PME (MICM) de la République dominicaine, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a présenté le Plan d’Attraction des Investissements Directs Étrangers pour les Entreprises ICT 2026–2036, une stratégie visant à positionner le pays comme un pôle régional pour des services numériques à forte valeur ajoutée.

Le plan décrit une feuille de route pour intégrer le pays dans les chaînes de valeur technologiques mondiales et met l’accent sur l’attraction d’investissements dans quatre secteurs clés : la fabrication de semi-conducteurs, le développement de logiciels, la Healthtech et les services avancés d’externalisation des processus métier (BPO). Lors de la présentation, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Yayo Sanz Lovatón, a souligné l’emplacement géostratégique du pays, sa connectivité et sa main-d’œuvre qualifiée comme des atouts compétitifs pour attirer des entreprises technologiques internationales.

Les responsables ont noté que l’initiative vise également à promouvoir l’innovation, à créer des emplois liés aux STEM et à soutenir une croissance économique durable à long terme. La stratégie s’aligne sur les meilleures pratiques internationales et implique une collaboration entre des institutions clés, notamment ProDominicana, le Conseil national des Zones franches d’Exportation de la République dominicaine et l’Association des Entreprises d’Investissement Étranger, afin de renforcer la position du pays dans l’économie numérique mondiale.