République dominicaine choisie pour accueillir la 41e session de la CEPAL en 2026







Chili.- La République dominicaine accueillera la 41e session de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) du 7 au 9 octobre 2026, à Santiago de los Caballeros. L’accord d’organiser l’événement dans le pays a été signé en Chili par le ministre dominicain des Affaires étrangères Roberto Álvarez et le secrétaire de la CEPAL Luis Fidel Yáñez.

La réunion réunira des ministres des Affaires étrangères, des responsables gouvernementaux et des experts régionaux afin d’examiner les principaux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels l’Amérique latine et les Caraïbes font face. Les autorités ont indiqué que l’événement servira de plateforme importante de dialogue et de coopération entre les États membres.

Álvarez a déclaré que le choix de la République dominicaine comme pays hôte témoigne de la confiance que porte la CEPAL au pays et souligne l’engagement du gouvernement en faveur du multilatéralisme et du développement régional. Il a ajouté que la tenue de la session à Santiago de los Caballeros — l’un des principaux centres économiques, culturels et universitaires du pays — s’aligne sur l’objectif du gouvernement de promouvoir une croissance et des investissements décentralisés sur l’ensemble du territoire national. La cérémonie de signature a également vu la présence de l’ambassadeur dominicain au Chili, Juan Cohen.