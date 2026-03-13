Abinader rend hommage à Minerva Mirabal à l’occasion du centenaire de sa naissance

Lors de la cérémonie à Salcedo, le président a annoncé un programme d’activités nationales et internationales sur une période d’un an pour commémorer la vie et l’apport de Mirabal à la démocratie. Abinader la décrit comme une dirigeante courageuse et visionnaire dont le combat a pavé la voie au changement démocratique dans le pays.

Avant l’événement, Abinader, la Première dame Raquel Arbaje et d’autres responsables ont déposé une gerbe au Mirabal Sisters House Museum, lieu où reposent les restes des sœurs Mirabal. Le président a rappelé que, malgré la persécution et l’emprisonnement, Minerva n’a jamais abandonné ses idéaux ni son engagement envers la liberté.

Mirabal, aux côtés de son mari Manuel Aurelio Tavárez Justo, était une militante active du Mouvement révolutionnaire du 14 juin, adoptant le nom clandestin « La Mariposa ». Elle fut assassinée aux côtés de ses sœurs Patria Mirabal et María Teresa Mirabal le 25 novembre 1960, crime qui est devenu un symbole de résistance contre le régime.

Au nom de la famille, Minou Tavárez Mirabal a remercié le gouvernement pour son soutien à la commémoration du centenaire à travers le Décret 117-26, qui promeut des initiatives mettant en lumière l’héritage politique, intellectuel et humain de Minerva Mirabal. L’événement a également inclus l’annonce de concours nationaux destinés aux étudiants et l’ouverture de l’exposition « Sœurs Mirabal : Un siècle plus tard ».