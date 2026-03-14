Statistiques sur les défis majeurs des femmes dominicaines aujourd’hui

En 2025, la République dominicaine a obtenu un score de 0,73 dans l’Indice mondial de l’écart entre les genres et s’est classée 61e sur 148 pays évalués.

Bien que les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population en République dominicaine, des données provenant d’organismes nationaux et internationaux montrent qu’elles continuent de faire face à des défis importants en raison des écarts dans plusieurs domaines clés.

L’emploi, le revenu, la sécurité, la violence et l’autonomie économique sont les domaines où les écarts sont les plus marqués. Le rapport « L’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Agenda régional pour le genre en Amérique latine et dans les Caraïbes : Indicateurs de genre pour la République dominicaine, 2024 », élaboré par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC), l’ONU Femmes et l’Office national de la statistique (ONE), indique que 25,6 % des femmes du quintile de revenu le plus faible n’ont pas de revenu propre.

Concernant l’emploi, les contrastes sont plus marqués : bien que les femmes créoles aient un net avantage sur le plan éducatif, cela ne se retrouve pas nécessairement dans les postes occupés.

Selon la dernière analyse macroéconomique par sexe, publiée par le ministère alors en charge de l’Économie, de la Planification et du Développement et relayée par The Woman Post, la population en âge de travailler en République dominicaine s’élevait en moyenne à 8,1 millions de personnes en 2024. Parmi ce groupe, 52,2 % étaient des femmes. Seulement 49,3 % des femmes étaient employées, contre 75,9 % des hommes.

« Cette différence de 26,6 points de pourcentage révèle une fracture nette dans l’accès à l’emploi. Elle démontre que, même si davantage de femmes poursuivent des études après le secondaire, elles rencontrent toujours des difficultés à mettre leurs compétences en pratique sur le marché du travail », indique la publication.

Le rapport « Progrès et défis de la République dominicaine dans la mise en œuvre du Programme mondial pour l’action de Beijing »,« préparé par le Centre d’études de genre du Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) et publié en 2025, avertit que les femmes dominicaines continuent de faire face à des obstacles importants pour accéder à des ressources économiques et à des opportunités d’emploi formel.

Selon le document, « ces limitations structurelles affectent directement l’autonomie économique des femmes et les conditions de vie des milliers de ménages dirigés par elles ».

L’un des principaux obstacles identifiés est l’accès au crédit. Selon les données de la Superintendence des Banques citées dans le rapport, seulement 25,3 % des femmes de la population économiquement active ont accès au financement, soit environ une sur quatre. Cette situation limite les opportunités des femmes en matière d’entrepreneuriat, d’investissement et de croissance économique dans le pays.

L’étude indique aussi que l’écart d’épargne entre les hommes et les femmes s’est considérablement creusé ces dernières années.Entre 2019 et 2024, la différence des soldes d’épargne entre les sexes a augmenté de 2,6 fois en faveur des hommes. Cette inégalité reflète la capacité réduite des femmes à accumuler des ressources financières et met en lumière les difficultés structurelles qu’elles rencontrent pour atteindre une stabilité économique.

Parmi les raisons de cet écart, le rapport souligne l’absence de garanties financières, les processus d’exclusion au sein du système bancaire et une méfiance persistante de la part de certaines institutions de crédit envers les femmes. Ces obstacles deviennent encore plus prononcés en zones rurales, où les opportunités d’accès au système financier formel demeurent très limitées.

Le niveau élevé d’emploi informel chez les femmes aggrave ces difficultés. Le rapport indique que 49,4 % des femmes travaillent dans des activités informelles, telles que la vente ambulante, le travail domestique ou l’agriculture de subsistance. En 2024, au moins 1 031 842 femmes étaient employées dans ce type d’emplois, caractérisés par l’absence de sécurité sociale, d’avantages sociaux et d’stabilité économique.

Le rapport avertit également que, bien qu’il existe des programmes d’aide sociale tels que Supérate (qui comprend d’autres composantes sociales), ces programmes ne touchent pas toujours les femmes vivant dans des contextes d’exclusion plus importants, en particulier dans les zones rurales et les communautés marginalisées.

Cependant, l’étude souligne que le problème va au-delà de la couverture de ces programmes et pointe vers la structure du marché du travail dominicain, où les écarts salariaux entre hommes et femmes persistent, avec des niveaux élevés d’informalité et un taux de chômage féminin nettement plus élevé que le chômage des hommes.

À la fin de l’année 2025, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a révélé que la République dominicaine a enregistré 89 victimes de féminicide en 2024, soit un taux de 1,5 pour 100 000 femmes, en hausse par rapport aux 69 cas signalés en 2023.

L’étude souligne aussi les risques persistants pour les filles dominicaines, notant que 31,5 % des femmes âgées de 20 à 24 ans étaient mariées ou en union avant 18 ans, et 9,4 % avant l’âge de 15 ans.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), citées dans le rapport, 28,5 % des femmes dominicaines âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire au cours de leur vie, et 22,8 % au cours de l’année écoulée.

La représentante intérimaire d’UNICEF dans le pays, Anyoli Sanabria, a souligné que chaque féminicide dévaste la vie des enfants et viole leur droit de grandir dans des environnements sûrs.

Sanabria a noté qu’UNICEF travaille avec les autorités et les organisations communautaires pour renforcer les systèmes de prévention, de détection et de réponse, notamment par la formation des familles et des éducateurs, l’expansion des parcours de soins et la promotion de réformes juridiques visant à protéger les enfants et les adolescents.

Elle a appelé le Gouvernement à supprimer l’exception restante dans le Code pénal qui autorise les châtiments corporels au sein du foyer, affirmant que ce type de violence précède souvent les féminicides.

Globalement, le pays a montré des progrès modérés en matière d’égalité des genres. En 2025, la République dominicaine a obtenu un score de 0,73 sur l’Indice mondial de l’écart entre les genres et s’est classée 61e sur 148 pays évalués.