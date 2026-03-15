FEDDA, Omar Fernández et Listín Diario promouvront la Croisade pour les animaux au Congrès national

La Fédération dominicaine pour les droits des animaux (FEDDA), accompagnée du sénateur Omar Fernández et du journal Listín Diario, a annoncé le lancement de la campagne « Croisade pour les Animaux », une journée nationale de plaidoyer législatif qui se tiendra au Congrès National.

L’initiative vise à promouvoir la modification et le renforcement de Loi 248-12 relative à laProtection des animaux et Propriété responsable.

La proposition vise à initier un processus de discussion législative afin de mettre à jour le cadre juridique pour lutter contre les abus envers les animaux et promouvoir des politiques publiques qui renforcent la protection des animaux en la République dominicaine.

L’initiative a été annoncée ce jeudi lors de l’anniversaire de troisième année de FEDDA, un événement qui a également lancé la campagne nationale « Signaler les Abus envers les Animaux », visant à promouvoir le signalement responsable des cas de maltraitance, de négligence et de violence envers les animaux à travers le pays.

L’activité a été dirigée par la présidente de FEDDA, ​​Lorenny Solano ; le sénateur Omar Fernández , et le directeur de Listín Diario , Miguel Franjul .

La campagne vise à sensibiliser le public, à renforcer l’application de la législation en vigueur et à favoriser une prise de conscience sociale plus large de l’importance de protéger les animaux, tout en encourageant la participation active de la population dans le signalement des actes de maltraitance.

Lors de l’événement, le sénateur Omar Fernández a expliqué que la réforme de la législation sur la protection des animaux est en cours depuis plusieurs années.

« Ce projet de loi a été introduit en 2021, et bien que tous les législateurs aient convenu de la nécessité de réformer la législation sur la protection des animaux, le processus a pris plus de temps que prévu en raison de retards bureaucratiques. Nous espérons qu’au cours de cette session législative nous pourrons enfin progresser et obtenir son adoption », a-t-il déclaré.

Le législateur a noté qu’il existe actuellement un niveau de prise de conscience du public quant à la nécessité de lutter contre les abus envers les animaux et a souligné l’importance des mécanismes institutionnels pour surveiller ces cas.

Je serai la personne la plus heureuse le jour où, lorsqu’un cas de maltraitance ou de cruauté envers les animaux se produira, nous saurons exactement quelle autorité doit intervenir, qui assurera le suivi du dossier et qui poursuivra l’auteur des abus », a-t-il déclaré.

Être présent

« Nous devons être présents au Congrès national afin de montrer à tous que c’est un engagement déjà pris et que parfois il peut y avoir des retards dans les procédures », a déclaré le directeur de Listín Diario.

Il a ajouté que la société est consciente et que le moment est venu pour le Congrès d’approuver cette loi, en tenant compte de la protection des animaux et de leurs droits.

« Le moment est venu que le Congrès écoute ces exigences et les rende réalité », a déclaré Franjul, s’adressant à l’assemblée.

FEDDA promeut des changements structurels

Lors de l’événement, la présidente de FEDDA a souligné que l’organisation s’est imposée comme un pôle national pour les défenseurs des droits des animaux.

Solano a expliqué que l’objectif de l’organisation n’est pas le sauvetage direct d’animaux, mais la promotion de changements structurels qui renforceront le mouvement pour les droits des animaux dans le pays.

« Notre mission est de promouvoir des politiques publiques qui garantissent une protection réelle des animaux, renforcent les sauveteurs et construisent une société plus consciente, plus empathique et plus responsable », a-t-elle déclaré.

Elle a également indiqué que l’organisation cherche à influencer les institutions publiques pour élaborer des politiques qui soutiennent le travail des sauveteurs.

« FEDDA s’assure que les rouages fonctionnent correctement afin que les sauveteurs et les défenseurs des droits des animaux puissent aider les animaux », a-t-elle déclaré.

Solano a également mis en lumière la nécessité pour l’État d’inclure des ressources spécifiques à la protection des animaux.

« Nous voulons que le budget national intègre un fonds pour la protection des animaux », a-t-elle déclaré.

Le leader des droits des animaux a aussi soutenu que, historiquement, la question n’a pas été traitée comme une priorité dans les politiques publiques.

« Pour l’État dominicain, et pour aucun État, la question des animaux n’est une priorité », a-t-elle déclaré.

Parmi les initiatives promues par l’organisation, elle a également évoqué des efforts visant à retirer les calèches tirées par des chevaux des zones touristiques.

« Nous voulons que les cochers soient retirés du Monument de Santiago », a-t-elle déclaré, faisant référence à des actions qu’ils cherchent à promouvoir conjointement avec la mairie de Santiago.

Conférence et propositions de politiques publiques

Dans le cadre du programme de l’événement, l’économiste et universitaire Juan Ariel Jiménez a donné une conférence virtuelle depuis l’Université de Harvard sur les défis sociaux et économiques liés au sauvetage d’animaux et sur la nécessité de construire des modèles durables pour soutenir le travail des sauveteurs.

Lors de la réunion, la Vision FEDDA 2026–2030 a également été présentée, un ensemble de propositions visant à renforcer les politiques publiques de protection des animaux et à étendre la collaboration avec les institutions d’État.

Également présent à l’événement, Rosanna Arias, directrice de la Division de Facilitation et de Gestion des Associations à but non lucratif du Ministère de la Santé Publique et de l’Assistance Sociale, a expliqué les processus qui permettent aux organisations de se formaliser et de se qualifier pour les subventions d’État.

De plus, une proposition soumise au Conseil National du Handicap a été annoncée pour inclure la reconnaissance formelle des animaux d’assistance qui accompagnent les personnes handicapées.

La campagne bénéficie du soutien institutionnel du Listín Diario, dirigé par Miguel Franjul, ainsi que du Parquet et de diverses organisations de la société civile axées sur la défense des animaux.