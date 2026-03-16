République dominicaine : progrès en égalité des sexes au Forum des Nations Unies

Reyes a souligné que cette année marque le centenaire de la naissance de Minerva Mirabal, figure emblématique dont l’héritage a conduit à la création de la Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes, célébrée le 25 novembre. Elle a insisté sur le fait que des millions de femmes et de filles à travers le monde continuent d’être confrontées à la violence et à la discrimination, et a appelé les gouvernements à renforcer les institutions chargées de protéger leurs droits. La ministre a également mis en lumière plusieurs avancées du système judiciaire dominicain, notamment la Politique d’Égalité entre les sexes de la magistrature, l’Observatoire de la Justice et du Genre, ainsi que l’extension des services d’assistance juridique pour les victimes de violences.

Avant le forum, le Ministère de la Femme a mené une consultation auprès de près de 3 800 femmes dominicaines afin de recueillir leurs points de vue sur les droits et l’accès à la justice. Reyes a également mis en avant des politiques destinées à l’autonomisation des femmes âgées, citant la mise en œuvre de la loi 352-98 et les programmes portés par le Conseil National pour les Personnes Âgées. Elle a indiqué que, entre 2020 et 2024, le pays a attribué plus de 59 000 pensions de solidarité, et qu’au début de 2025, 7 925 pensions subventionnées ont été versées, la majorité à des femmes.

La ministre a également exposé les progrès en matière de protection sociale et d’autonomie économique, en soulignant les effets de l’initiative Supérate, qui bénéficie à plus d’un million et demi de familles, ainsi que les programmes de formation et d’entrepreneuriat ayant soutenu plus de 30 000 femmes. Au cours de la séance, la délégation dominicaine a aussi répondu à des questions adressées par des partenaires tels que l’Union européenne et le Canada sur les politiques relatives aux systèmes de soins, à la prévention de la violence et à la participation politique des femmes. Reyes a réitéré l’engagement du pays à élargir les opportunités économiques pour les femmes et à renforcer des systèmes de justice plus inclusifs.