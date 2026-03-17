Sites majeurs en préparation pour les Jeux centraméricains 2026

Santo Domingo.- Le ministre du Logement, Víctor “Ito” Bisonó, a procédé à une visite de supervision des infrastructures sportives en chantier situées au Parque del Este, l’un des principaux sites retenus pour les Jeux centra-américains et des Caraïbes de 2026. Cette visite avait pour but de vérifier l’avancement des travaux et de s’assurer que le pays remplit son engagement de fournir des installations modernes pour l’événement.

Au cours de l’inspection, les autorités ont évalué plusieurs installations, notamment les espaces dédiés à la gymnastique, au tennis de table, à l’haltérophilie, au patinage et au handball. Les responsables ont signalé que les pavillons d’archerie et d’haltérophilie sont déjà achevés, tandis que les structures dédiées à la gymnastique et au tennis de table affichent environ 98% d’avancement et approchent de la livraison. Les travaux se poursuivent sur le pavillon de handball, l’amphithéâtre, la patinoire et les espaces extérieurs adjacents.

Bisonó a réaffirmé que le gouvernement suit de près l’ensemble des projets afin de garantir qu’ils seront achevés dans les délais, tout en assurant des infrastructures de haute qualité et sûres pour les athlètes dominicains comme pour les participants internationaux. Le Parque del Este devrait accueillir des compétitions clés durant les jeux, réunissant des athlètes de plus de 30 pays issus des Caraïbes et d’Amérique centrale.