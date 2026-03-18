Le président des Baléares rend visite à Abinader pour renforcer le soutien au tourisme







Santo Domingo.- La présidente des Îles Baléares, Marga Prohens, s’est rendue à Santo Domingo pour rencontrer le président dominicain Luis Abinader afin de renforcer la coopération touristique et les liens bilatéraux. Cette visite précède également la 26e session plénière du Conseil des Îles Baléares à l’Étranger, qui se tiendra à Punta Cana avec des représentants venus de toute l’Amérique latine.

Lors de l’entretien, les deux parties ont fait le point sur les avancées d’un accord touristique signé lors du FITUR, axé sur la formation et l’amélioration de la qualité des services dans le secteur touristique dominicain. Via l’École hôtelière des Îles Baléares, l’Espagne appuiera la formation des enseignants et des élèves d’un institut technique à Sabana de la Mar, dans le but de rehausser les standards à l’échelle de l’industrie.

Prohens a souligné l’importance de préserver les liens culturels entre les Îles Baléares et leur diaspora en Amérique latine, tout en insistant sur le fait que le tourisme de qualité dépend d’un capital humain bien formé. Elle devrait également visiter le centre de formation pour assurer le suivi du programme, alors que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines du développement touristique et de l’éducation.