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Kenya.- Des agents de police kényans, déployés dans le cadre d’une mission de sécurité internationale en Haïti, commenceront à regagner Nairobi dès mardi, dans le cadre d’un retrait progressif, tandis que les préparatifs se poursuivent pour le déploiement des forces du Tchad afin de lutter contre les gangs armés.

Le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Álvarez, a annoncé que les policiers kényans seront retirés progressivement, tandis que la Force de suppression des gangs (GSF), soutenue par l’ONU, devrait être pleinement déployée en Haïti d’ici octobre. Cette transition permettra du temps pour que de nouvelles troupes arrivent et s’acclimatent aux conditions sur le terrain.

La GSF est conçue comme une extension de la mission précédente Multinational Security Support (MSS) dirigée par le Kenya, qui visait à aider la Police nationale haïtienne à affronter les gangs qui contrôlent de vastes zones du pays. Cependant, depuis son approbation l’année dernière, la mission a connu des renforts limités et s’est essentiellement composée de personnel kényan, avec de petits contingents originaires d’Amérique centrale et des Caraïbes.

La mission antérieure a été confrontée à des difficultés en raison d’un manque de troupes, de financement et d’équipement. Bien qu’elle ait initialement visé le déploiement de 2 500 personnels, seulement environ 970 ont été envoyés, la plupart étant kényans. Après 15 mois sur le terrain, la mission n’a pas réussi à reprendre le contrôle des zones aux mains des gangs malgré plusieurs opérations contre leurs chefs.