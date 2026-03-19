La République dominicaine et la France concluent les exercices militaires DUNAS 2026







Peravia.- Les Forces Armées de la République dominicaine et la France ont conclu la 20e édition des exercices militaires conjoints « DUNAS 2026 » à la Base Navale Las Calderas, renforçant deux décennies de coopération stratégique.

Les exercices ont mis l’accent sur le renforcement de l’interopérabilité, de la préparation opérationnelle et de la coordination bilatérale entre les deux nations. La cérémonie de clôture a été dirigée par Carlos Antonio Fernández Onofre, aux côtés de hauts responsables militaires dominicains et français et de représentants diplomatiques.

L’événement a comporté des honneurs militaires, la présentation des résultats finaux de l’entraînement et la reconnaissance des participants exceptionnels, mettant en lumière l’importance d’une collaboration continue entre les forces armées des deux pays.