La République dominicaine et la France concluent les exercices militaires DUNAS 2026



Peravia.- Les Forces Armées de la République dominicaine et la France ont conclu la 20e édition des exercices militaires conjoints « DUNAS 2026 » à la Base Navale Las Calderas, renforçant deux décennies de coopération stratégique.

Les exercices ont mis l’accent sur le renforcement de l’interopérabilité, de la préparation opérationnelle et de la coordination bilatérale entre les deux nations. La cérémonie de clôture a été dirigée par Carlos Antonio Fernández Onofre, aux côtés de hauts responsables militaires dominicains et français et de représentants diplomatiques.

L’événement a comporté des honneurs militaires, la présentation des résultats finaux de l’entraînement et la reconnaissance des participants exceptionnels, mettant en lumière l’importance d’une collaboration continue entre les forces armées des deux pays.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.