Abinader dirige un défilé pour commémorer l’anniversaire de la bataille du 19 mars







Azua.- Luis Abinader a présidé le défilé civilo-militaire et policier dans Azua afin de marquer le 182e anniversaire de la Bataille du 19 mars, l’une des premières grandes confrontations en défense de la souveraineté nationale.

Le président a été accueilli avec les honneurs militaires à son arrivée et entouré par les autorités gouvernementales, militaires et locales. Le défilé a réuni des membres de l’Armée, de la Marine, de l’Armée de l’Air, de la Police Nationale et des étudiants, tous rendant hommage aux héros qui ont défendu l’indépendance du pays. Les responsables ont souligné l’importance de préserver la mémoire historique et l’identité nationale, ainsi que le soutien continu du gouvernement aux initiatives de développement dans la province.

Au cours de la cérémonie, les orateurs ont mis en exergue l’importance de la bataille, livrée en 1844 sous le commandement de Pedro Santana, au cours de laquelle les forces dominicaines ont vaincu les troupes haïtiennes qui cherchaient à reprendre le territoire. L’événement a réaffirmé l’engagement du pays envers la souveraineté, le patriotisme et l’héritage de ceux qui ont assuré son indépendance.