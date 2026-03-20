Mitur présente le modèle du tourisme dominicain aux étudiants de l’Institut Lauder







Santo Domingo.- Le Ministère du Tourisme de la République dominicaine a accueilli un groupe de 14 étudiants de l’L’institut Lauder de l’Université de Pennsylvanie pour une visite académique axée sur l’innovation dans le secteur du tourisme.

Durant la séance, les étudiants ont exploré les stratégies qui ont positionné la République dominicaine comme une destination touristique majeure, en mettant l’accent sur l’utilisation de l’intelligence des données et l’innovation dans la prise de décision. Liliana Cruz, directrice de l’intelligence chez Mitur, a présenté comment l’analyse des données aide à identifier les tendances, améliorer la planification et renforcer la compétitivité, en soulignant la satisfaction élevée des visiteurs comme indicateur clé de performance.

L’événement a également réuni des interventions du personnel technique en études économiques et en analyses touristiques, ainsi que des remarques sur l’importance de l’échange de connaissances pour renforcer le secteur. Dans le cadre de la visite, les étudiants ont découvert la culture dominicaine à travers une représentation folklorique et une dégustation de douceurs traditionnelles, mettant en valeur l’identité culturelle et gastronomique du pays comme éléments centraux de son attrait touristique.