Le pays consolide sa position de partenaire stratégique des États-Unis au Forum de sécurité de Miami

Miami — La ministre Faride Raful a souligné que, en 2025, le taux d’homicides s’élevait à 8,15 pour 100 000 habitants, le chiffre le plus bas jamais enregistré dans l’histoire du pays, avec une réduction d’environ 15 % par rapport à 2024.

La ministre de l’Intérieur et des Affaires policières, Faride Raful, a participé au nom du président Luis Abinader au Forum sur la sécurité de Miami, événement inaugural organisé par la Heritage Foundation, qui réunissait des responsables de la sécurité, de la défense et du secteur privé de l’hémisphère occidental au Trump National Doral, à Miami.

Lors de son intervention sur le panel intitulé « République dominicaine : un partenaire américain stratégique en matière de sécurité », la ministre Raful a présenté les progrès du gouvernement dominicain en matière de sécurité citoyenne, de croissance économique et de coopération bilatérale avec les États-Unis.

La ministre a souligné que, en 2025, le taux d’homicides en République dominicaine s’élevait à 8,15 pour 100 000 habitants, le chiffre le plus bas jamais enregistré dans l’histoire du pays, soit une réduction d’environ 15 % par rapport à l’année précédente.

Ces résultats placent le pays comme le deuxième plus sûr d’Amérique centrale et des Caraïbes.

Raful a expliqué que la stratégie repose sur une gestion axée sur les données, grâce au Centre d’Analyse des Données de la Sécurité Citoyenne, à l’intégration de 9 503 nouveaux agents dans la Police Nationale et à la réforme institutionnelle dont le projet de loi organique est entre les mains du Sénat de la République.

Concernant le trafic de drogue, elle a indiqué que les saisies avaient été multipliées par cinq par rapport à 2019, atteignant 48,3 tonnes en 2025.

La ministre a également souligné la vigueur des échanges commerciaux avec les États-Unis, qui ont dépassé 18,9 milliards de dollars, et la contribution de la diaspora avec des envois de fonds dépassant 11,8 milliards de dollars.

Dans le domaine économique, elle a insisté sur le fait que l’Index de la Heritage Foundation a attribué à la République dominicaine son meilleur score de l’histoire, dépassant les moyennes mondiales et régionales.

Alliances régionales

Lors du forum, la ministre a rencontré la gouverneure de Porto Rico, Jenniffer González Colón, afin de discuter des questions de sécurité régionales, de la lutte contre la criminalité et de la modernisation des forces de sécurité dans les Caraïbes.

Enfin, Raful a abordé les défis de la crise haïtienne, réitérant qu’il s’agit d’un défi hémisphérique qui nécessite une réponse collective de la communauté internationale.