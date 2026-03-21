La grippe prend le dessus : une épidémie en chasse une autre

En République dominicaine, les infections respiratoires sont devenues la principale cause de complications sanitaires. Ces infections ont même dépassé la dengue et d’autres maladies. C’est ce que rapporte le docteur Clemente Terrero, spécialiste pédiatrique des maladies infectieuses et ancien directeur de l’hôpital Robert Reid Cabral. Le professionnel de santé affirme que les infections respiratoires constituent la cause principale des admissions à l’hôpital et des visites en cabinet. Elles sont aussi responsables de décès chez les nourrissons et chez les personnes âgées.

Terrero affirme que les éclosions d’infections respiratoires se produisent chaque année et qu’elles s’allongent de plus en plus. Parfois, plusieurs virus sont impliqués en même temps. Il soutient que la pandémie de COVID-19 a grandement influé sur la circulation et le comportement de ces virus.

La pandémie a modifié les habitudes. On observe une augmentation des admissions dans les cliniques et les hôpitaux, principalement chez les enfants atteints d’infections respiratoires virales et bactériennes, selon le spécialiste des maladies infectieuses. Les virus de la grippe A et B, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le COVID-19 circulent dans le pays. Ces virus se comportent selon des schémas épidémiques et touchent aussi bien les enfants que les adultes, souligne Terrero.

Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux, l’écoulement nasal et de nombreux patients présentent des difficultés respiratoires. La plupart ont moins de deux ans. Un jeune enfant est presque systématiquement admis pour détresse respiratoire, déshydratation et perte d’appétit.

Il faut veiller à ce que les personnes touchées restent hydratées et alimentées. Les crises de sifflement, la congestion nasale et la pneumonie, qui peuvent évoluer vers des complications, nécessitent souvent une hospitalisation.

La grippe toute l’année

Les enfants sont exposés aux virus tout au long de l’année en raison de leurs fréquentes interactions dans les écoles et les garderies. Cet contact important renforce leur immunité et les prépare à la vie. Ils se croisent dans des échanges respiratoires et s’infectent mutuellement. Les enfants peuvent attraper la grippe jusqu’à six fois par an, et peut-être davantage, souligne-t-elle. Ce contact a un impact fondamental, car il leur confère une immunité naturelle, affirme-t-elle.

À propos de la dengue

Concernant la faible incidence de la dengue dans le pays, l’ancien directeur de l’hôpital Robert Reid Cabral a déclaré qu’il n’y a pas de cas de dengue.

En trente ans d’expérience, je n’ai jamais vu une incidence aussi faible. En 2023, il y avait 11 millions de cas de dengue; le pays a atteint un point où presque toute la population était indemne de dengue. Cela empêche le virus de circuler car il ne trouve pas d’individus susceptibles. Le virus est limité parce qu’il ne peut trouver personne à infecter. Les épidémies disparaissent lorsque la majorité des personnes susceptibles est infectée; cela n’est pas dû à des actions officielles.