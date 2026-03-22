Homme meurt après avoir bu de l’alcool frelaté à Puerto Plata







Puerto Plata.- Un homme est décédé alors qu’il recevait des soins médicaux à l’hôpital provincial Ricardo Limardo, après avoir souffert d’une intoxication grave provoquée par l’ingestion d’alcool adulteré, lors d’un événement survenu dans cette province du nord du pays.

La victime, un citoyen haïtien non identifié, résidait dans le quartier El Bronx, dans le secteur Padre Granero, à San Felipe de Puerto Plata.

Selon des informations préliminaires, l’homme aurait consommé une boisson artisanale connue sous le nom de clerén, qui aurait provoqué une intoxication alcoolique le laissant inconscient.

Étant donné la gravité de son état, il a été pris en charge par des paramédics du Système national d’alerte et de sécurité d’urgence 9-1-1, qui l’ont rapidement transporté vers l’établissement de santé, où il est décédé peu après pendant qu’il recevait des soins médicaux.

Ce cas a suscité l’inquiétude au sein de la communauté en raison des risques liés à la consommation de boissons adulterées, qui à de nombreuses reprises ont causé des conséquences mortelles dans le pays.

Autres événements tragiques

Dans un autre incident, un homme identifié seulement sous le nom de Carlos a perdu la vie après avoir subi de multiples blessures lors d’un accident de la circulation qui s’est produit dans le district municipal de Cabarete, dans la municipalité de Sosúa.

De même, dans la localité de Pozo de Palma, dans la province d’Espaillat, un autre homme est décédé dans un accident de moto, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité routière dans différentes zones du Cibao.

Les autorités compétentes enquêtent sur ces deux événements afin de déterminer les circonstances exactes de leur déroulement.

InfoENN – El Nuevo Norte suit ces affaires qui endeuillent plusieurs familles et suscitent des alertes au sein de la population.