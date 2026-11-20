Le principal parti d’opposition guyanais, We Invest in Nationhood (WIN), a demandé l’autorisation pour que le chef de l’opposition, Azruddin Mohamed, participe virtuellement à la séance de mercredi de l’Assemblée nationale, tout en restant détenu à la prison de Lusignan.

Mohamed est en détention provisoire en attendant son procès pour une accusation de cybercriminalité relative à son accès présumé aux vidéos de surveillance de la police montrant une fusillade impliquant le chef du renseignement policier, Prem Narine.

La chef des whip de l’opposition, Tabitha Sarabo-Halley, a déclaré qu’une demande formelle avait été déposée auprès du président de l’Assemblée nationale, Manzoor Nadir, vendredi, sollicitant la permission pour que Mohamed rejoigne les travaux parlementaires via Zoom s’il demeure incarcéré.

« Une lettre a été envoyée au Président sollicitant que le chef de l’opposition puisse utiliser Zoom mercredi, si cela s’avère nécessaire », a déclaré Sarabo-Halley lors d’une conférence de presse mardi.

Elle a ajouté que le parti n’avait pas encore reçu de réponse du Président.

La demande survient à l’approche d’une décision de la Haute Cour attendue mercredi sur l’octroi éventuel d’une remise en liberté sous caution pour Mohamed en attendant l’issue de l’affaire pénale.

Mohamed et son père, Nazar « Shell » Mohamed, font également l’objet de procédures d’extradition entamées par les États-Unis, où ils sont recherchés pour être jugés sur des allégations de blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers.

Prem Narine est un témoin dans les procédures d’extradition contre les deux hommes.

Sarabo-Halley a défendu la demande de l’opposition, arguant que Mohamed demeure un élu et conserve ses fonctions parlementaires malgré sa détention.

« Je ne sais pas si c’est une affaire de privilège spécial. Il n’a pas été déclaré coupable de quoi que ce soit et reste donc membre du Parlement », a-t-elle déclaré.

L’ancien ministre du gouvernement, qui a servi sous l’administration de la coalition APNU+AFC de 2015 à 2020, a soutenu que Mohamed devrait être autorisé à assumer ses fonctions en tant que chef de l’opposition.

« Il demeure le leader de l’opposition et, d’après ce que je comprends, il devrait pouvoir prendre part aux séances de l’Assemblée nationale et à d’autres activités; sur cette base, nous avons formulé cette demande et c’est au Président de déterminer si cela est possible », a-t-elle ajouté.

La séance parlementaire de mercredi devrait inclure des débats sur plusieurs textes de loi proposés.

Par ailleurs, WIN a également exprimé des préoccupations concernant les dispositions de sécurité lors d’une précédente séance de l’Assemblée nationale au Arthur Chung Conference Centre à Liliendaal, dans la région de Georgetown.

Le parti a indiqué qu’il attendait toujours une réponse du Président concernant la présence de plusieurs agents de sécurité qui ne parlent pas anglais sur le site mercredi dernier.

Odessa Primus, secrétaire général de WIN, a remis en question le nombre d’agents de sécurité déployés lors de la séance.

« Il ne s’agit pas seulement d’avoir un ou deux agents de sécurité sur place. Il y en avait un nombre important de sécurité spéciale présents, puis un grand nombre d’agents de police présents aussi, à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment », a déclaré Primus.

Le parti d’opposition n’a pas indiqué s’il mènera d’autres actions si sa demande de participation virtuelle de Mohamed est refusée.