Abinader remet de nouveaux équipements militaires et d’urgence pour renforcer la sécurité nationale







Santo Domingo.- Le président Luis Abinader a dirigé la remise de nouveau matériel militaire, technologique et de réponse d’urgence aux Forces armées dominicaines, dans le cadre d’un programme de modernisation en cours visant à renforcer la sécurité nationale et la surveillance du territoire.

Au cours de la cérémonie, le président a remis des véhicules opérationnels tirés du premier lot programmé pour 2026, destinés aux patrouilles, au transport des troupes et au soutien logistique, améliorant considérablement la mobilité à travers le pays. Trois véhicules blindés FURIA VBD-1 ont également été dévoilés — marquant les premières unités blindées assemblées par l’industrie militaire dominicaine et représentant une étape majeure dans la production de défense locale.

Abinader a déclaré que ce nouvel équipement place les Forces Armées dans une position sans précédent en matière de capacité opérationnelle. « Nous livrons des véhicules et du matériel qui contribueront grandement à notre modernisation continue », a-t-il déclaré.

Sur le plan technologique, les Forces armées ont intégré des drones de reconnaissance autonomes pour la surveillance terrestre et maritime, ainsi que des systèmes anti-drones capables de détecter et de neutraliser les aéronefs sans pilote non autorisés, renforçant la surveillance stratégique et le contrôle de l’espace aérien.

La livraison comprenait également des armes spécialisées pour les unités tactiques et spéciales, telles que des lance-grenades, des mitrailleuses, des fusils à haute précision et des pistolets mitrailleurs.

Pour renforcer les capacités de réponse d’urgence, le gouvernement a doté le Corps spécialisé de mitigation des catastrophes (CEMED) d’un camion d’incendie urbain, d’une unité de lutte contre les incendies forestiers et d’un véhicule de recherche et de sauvetage.

L’effort de modernisation, mené par l’État dominicain, vise à renforcer la souveraineté, la sécurité publique et la capacité des Forces Armées à répondre efficacement tant aux menaces sécuritaires qu’aux situations d’urgence.