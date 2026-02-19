Les États-Unis offrent une récompense d’un million de dollars pour le chef de gang haïtien « Izo »







Les États-Unis ont annoncé mercredi offrir une récompense pouvant atteindre un million de dollars américains pour toute information menant à l’arrestation de Johnson « Izo » André, ressortissant haïtien et chef du redoutable gang des 5 Segond.

Dans un communiqué publié par l’ambassade des États-Unis, les autorités ont invité toute personne disposant d’informations pertinentes à contacter le programme Rewards for Justice du Département d’État américain. L’initiative précise également que des aides à la réinstallation pourraient être fournies aux informateurs dont la sécurité est en jeu.

La récompense s’applique non seulement aux informations qui mèneraient directement à l’arrestation d’André, mais aussi aux indications relatives à d’autres individus impliqués dans l’enlèvement, le 18 mars 2023, d’un citoyen américain à Port-au-Prince. La victime a été libérée le 27 mars 2023, après le paiement d’une rançon, ainsi que la restitution de son véhicule et des armes appartenant à son père. Les autorités américaines ont attribué la responsabilité de l’enlèvement au gang des 5 Segond.

André est recherché par la Police nationale haïtienne (PNH) pour de multiples chefs d’accusation, notamment meurtre, enlèvement contre rançon, détention illégale d’armes à feu, détournement de camion de fret et conspiration criminelle. Selon les déclarations officielles, il demeure en fuite et on pense qu’il réside dans le quartier Village de Dieu, au centre-ville de Port-au-Prince.

Des responsables américains ont lié André et son gang à de graves atteintes aux droits humains. Rien qu’en 2022, ils auraient été responsables de 1 035 cas documentés de violence sexuelle.

Le 8 décembre 2023, André a été sanctionné par le Département du Trésor américain en vertu de l’Ordre exécutif 13818, qui vise les individus impliqués dans de graves violations des droits humains.

En décembre 2024, les autorités américaines ont déposé des charges pénales contre André pour enlèvement et complot en vue d’en commettre un. Il rejoint ainsi d’autres figures éminentes de gangs haïtiens recherchées par les autorités internationales, dont Jimmy Chérizier, surnommé « Barbecue », Vithelhomme Innocent et Lanmò Sanjou, qui font tous l’objet d’importantes récompenses.