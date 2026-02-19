Google annonce un hub d’échange numérique international en République dominicaine

Santo Domingo.- Le président Luis Abinader a signé ce jeudi le Décret 113-26, déclarant que la construction de ports d’échange numériques ainsi que l’installation, le déploiement et l’exploitation de systèmes de câbles sous-marins constituent une priorité nationale de haut niveau. Le décret vise à renforcer l’infrastructure numérique, à étendre la connectivité internationale et à positionner la République dominicaine comme un hub régional pour l’intelligence artificielle.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée au Palais national, le président a souligné l’impact transformateur de l’intelligence artificielle sur le développement et la compétitivité. « Un hub d’échange numérique placera la République dominicaine au cœur des échanges d’informations entre l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, facilitant l’innovation en matière d’intelligence artificielle », a déclaré Abinader, ajoutant que l’initiative est ouverte à la collaboration entre le secteur public, l’industrie privée et la société civile.

La République dominicaine comme hub régional de connectivité pour l’IA

Pendant l’événement, Brian Quigley, Vice-président de l’infrastructure réseau globale chez Google, a expliqué que l’initiative établira l’infrastructure fondamentale nécessaire pour consolider le pays en tant que nœud stratégique d’échange de données liées à l’intelligence artificielle à travers les Amériques.

Le projet prévoit la création d’un port d’échange numérique de classe mondiale sur le territoire dominicain et le déploiement du premier anneau de câbles sous-marins international du pays, connectant directement la République dominicaine à deux centres d’intelligence artificielle situés dans le continent américain. Cela permettra des transmissions de données plus rapides, plus robustes et plus résilientes.

Quigley a noté que l’intelligence artificielle progresse à un rythme sans précédent et a insisté sur le fait que l’infrastructure est essentielle pour empêcher que la fracture numérique ne se transforme en un fossé lié à l’IA. Il a déclaré que le nouvel hub et l’anneau de câbles amélioreront considérablement la connectivité, stimuleront la croissance économique et renforceront la résilience numérique.

Pour sa part, José Paliza a souligné que le trafic Internet en République dominicaine a augmenté de plus de 500 % au cours des cinq dernières années, avec plus de 35 % provenant des États‑Unis. Malgré cette croissance, le pays s’appuie actuellement sur des liaisons directes en fibre limitées, dont beaucoup sont vieillissantes, ce qui met en évidence l’urgence de moderniser la connectivité internationale.

Google a également annoncé qu’il établira son huitième port d’échange numérique au niveau mondial — et le premier en Amérique latine —, ainsi qu’un nouvel anneau de câbles sous-marins reliant la République dominicaine aux États-Unis continentaux. Selon Cristian Ramos, l’investissement est guidé par trois piliers : l’étendue, la fiabilité et la résilience, garantissant un accès plus large à des services avancés, une connectivité stable et une récupération rapide en cas de perturbations.

Cette initiative représente une étape majeure pour la Stratégie nationale d’intelligence artificielle (ENIA) du pays et pour l’agenda de développement Meta RD 2036, renforçant l’ambition de la République dominicaine de devenir un hub technologique et de connectivité numérique de premier plan dans la région.