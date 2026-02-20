Saisie de bateaux et arrestation de cinq personnes dans le parc national Los Haitises







Hato Mayor.- Hato Mayor.- Des autorités ont saisi quatre embarcations, 28 filets maillants, des équipements de pêche et des produits agricoles, et démantelé deux installations illégales, tout en procédant à l’arrestation de cinq personnes lors d’une opération conjointe menée dans le parc national Los Haitises, situé dans le nord-est du pays.

L’opération était dirigée par le Ministère de l’Environnement, avec le concours du Service national de protection de l’environnement (SENPA), de la Marine de la République dominicaine, et du Conseil dominicain de la pêche et de l’aquaculture (CODOPESCA).

Les mesures d’application ont ciblé la municipalité de Sabana de la Mar, dans Hato Mayor, une zone intégrée au Système national des aires protégées (SINAP).

Par des patrouilles coordonnées sur terre, en mer et sur les cours d’eau, les autorités ont relevé et documenté de nombreuses infractions environnementales. Parmi les objets saisis figuraient 18 sacs d’ignames, deux sacs de gingembre, trois moteurs hors-bord, des récipients de carburant et deux broyeurs destinés à la pêche.

Les autorités ont également récupéré un dauphin bottlenose mort, retrouvé enlacé dans un filet maillant illégal, la cause du décès attribuée à l’enchevêtrement dans un matériel de pêche interdit. Pendant l’opération, un hors-bord impliqué dans une pêche illégale au sein du parc a été intercepté après une courte poursuite.

Les autorités ont déclaré que l’opération visait à mettre fin aux activités qui menacent l’écosystème protégé, conformément aux lois nationales sur l’environnement et sur les zones protégées, interdisant l’exploitation, la pêche, l’occupation ou la modification non autorisées des ressources naturelles.