Fermeture temporaire programmée du pont flottant d’Ozama







Santo Domingo.- Le Pont Flottant sur le fleuve Ozama sera fermé à la circulation des véhicules ce samedi 21 février, de 10 h à 12 h, afin de permettre le passage de deux navires, ont indiqué les autorités.

Le Ministère des Travaux publics et des Communications a expliqué que cette fermeture temporaire est nécessaire pour l’arrivée de la barge Magbit 8 et du remorqueur MRS Doroty au chantier naval de la Joseph Industrial Development Corp, situé en amont sur le fleuve.

Pendant la fermeture, les automobilistes circulant entre Santo Domingo et Villa Duarte sont invités à emprunter le pont Matías Ramón Mella ou le pont Juan Pablo Duarte, tous deux enjambant le fleuve Ozama.