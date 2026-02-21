Exportations de tabac dominicain en hausse de 1,4 % en 2025







Santiago — L’Institut du tabac de la République dominicaine (INTABACO) a annoncé que les exportations de tabac et de produits connexes ont progressé de 1,4 % en 2025, passant de 1,340 milliard de dollars en 2024 à 1,359 milliard de dollars, soit une hausse annuelle de 1,183 milliard de pesos.

Ces chiffres ont été dévoilés par le directeur d’INTABACO, Iván Hernández Guzmán, à l’issue de la signature d’un accord de coopération avec l’Université technologique de Santiago (UTESA). Signé par le président et chancelier de l’UTESA, Frank Rodríguez González, cet accord soutiendra une formation pratique pour les étudiants en agriculture dans les domaines de la culture du tabac, du séchage et de la fabrication de cigares, sur la ferme universitaire située à Estancia del Yaque, dans la province de Santiago.

Rodríguez González a déclaré que ce partenariat bénéficiera à des milliers d’étudiants et aidera à pourvoir une main-d’œuvre qualifiée pour un secteur qui se classe comme la troisième plus grande industrie d’exportation du pays, après l’or et les fournitures médicales. Hernández Guzmán a ajouté que l’industrie du tabac génère plus de 122 000 emplois directs et indirects, dont 38 000 dans des zones franches, en faisant l’un des principaux moteurs d’emploi au niveau national.

INTABACO a également indiqué que 11 produits et dérivés du tabac dominicain sont exportés vers 142 pays par 287 entreprises opérant dans huit provinces. Le soutien du gouvernement au secteur comprend des financements, des formations et des projets d’infrastructures tels que des zones franches à San Juan.

Selon les données du Centre dominicain des exportations et des investissements (ProDominicana), les États‑Unis constituent la principale destination des exportations de tabac dominicain, suivis de marchés tels que l’Inde, Haïti, le Canada, Porto Rico, les Pays-Bas, la Chine, la Belgique, l’Allemagne et la Colombie, avec une forte demande également en Europe, dans les Caraïbes, en Asie et au Moyen‑Orient.