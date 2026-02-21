Si votre licence est valide, elle n’a pas besoin d’être renouvelée sous le nouveau modèle Intrant.

Intrant a indiqué que la nouvelle licence conservera le même coût et que la transition vers le nouveau format n’entraînera pas de dépenses supplémentaires pour l’État ni pour les conducteurs titulaires de documents à jour.

Santo Domingo — Le Département des Communications du National Institute of Transit and Land Transportation (Intrant) a précisé ce mercredi que les conducteurs dont les permis sont actuellement valides n’auront pas à les renouveler due à l’introduction du nouveau document officiel.

L’entité a précisé à Diario Libre que le nouveau permis de conduire n’entraînera pas de coût différent de l’actuel et que seuls ceux dont le document est expiré ou sur le point d’expirer devront effectuer le processus de renouvellement.

Dans les cas où les permis expirent dans les jours proches du 2 mars, date à laquelle l’émission au grand public commencera, les conducteurs peuvent se rendre dès maintenant dans les centres correspondants pour entamer la démarche et recevront le nouveau format à partir de cette date.

Lancement officiel

Le lancement officiel du nouveau document est prévu pour le 26 février, lorsque Luis Abinader recevra son nouveau permis. À cette occasion, Intrant a indiqué que davantage de détails sur le design et les caractéristiques de la carte seront fournis.

Il a indiqué que le service continuera de fonctionner normalement pendant la période de transition.

Le nouveau permis remplacera le modèle actuel après 20 ans et sera délivré par le Mobility ID Consortium, l’entreprise qui a remporté l’appel d’offres. Selon Intrant, la transition n’impliquera aucun coût pour l’État et permettra au Gouvernement de reprendre le contrôle souverain de la base de données du système.

Le document intégrera des améliorations de sécurité alignées sur les normes internationales, selon la ISO/IEC 18013-5, et sera approuvé par des pays développés.

Priorité au secteur des conducteurs

L’institution a expliqué que, depuis le 23 février, la transition vers le nouveau modèle opérationnel est en cours, ce qui inclut le changement de fournisseurs, l’ouverture de nouveaux centres et l’ajustement des processus afin d’accroître la capacité et d’assurer la continuité du service.

Comme partie du déploiement, les 23, 24, 25 et 26 février, les opérations seront exclusivement destinées au secteur des conducteurs publics et privés, y compris le transport en commun, dans le but de faciliter l’accès et de réduire les temps d’attente.

Par ailleurs, Intrant a signalé que la couverture du service sera étendue de 14 à 32 districts, couvrant l’ensemble des 31 provinces et du District National. À l’étranger, le service passera de cinq à dix consulats dans une expansion progressive qui se terminera dans les deux mois à venir.

De plus, il a précisé que la Direction générale de la sécurité routière et des transports terrestres (Digesett) a également reçu des directives pour appliquer une période de grâce lors de l’inspection de ceux dont le permis est sur le point d’expirer, dans le cadre des mesures destinées à faciliter la transition vers le nouveau système.