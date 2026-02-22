Les procureurs généraux américains déposent un mémoire en faveur des bénéficiaires haïtiens du TPS

La coalition, dirigée conjointement par Letitia James, a déposé le mémoire en tant que « amis de la cour », exhortant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia à rejeter la demande du gouvernement fédéral visant à suspendre la décision rendue par le tribunal inférieur. Cette décision empêche actuellement le DHS de mettre fin aux protections TPS pour plus de 350 000 ressortissants haïtiens tant que l’affaire est en cours.

Dans leur dossier, les procureurs généraux soutiennent que la suppression du TPS porterait atteinte à la sécurité publique, aux systèmes de santé et aux économies locales à l’échelle nationale, tout en déstabilisant des familles qui vivent et travaillent aux États-Unis depuis des années. Ils avertissent que ce changement de politique aurait des répercussions de grande ampleur pour les communautés et les employeurs à travers le pays, ainsi que pour les immigrants ayant des liens profonds avec la société américaine et avec Haïti.