Les procureurs généraux américains déposent un mémoire en faveur des bénéficiaires haïtiens du TPS



New York.- Une coalition de dix-sept procureurs généraux américains a déposé lundi un mémoire conjoint en soutien à des milliers d’immigrants haïtiens, après que le Département de la sécurité intérieure (DHS) a décidé de mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens — une décision qui a été temporairement bloquée par une cour fédérale à Washington, D.C. pendant que le litige se poursuit.

La coalition, dirigée conjointement par Letitia James, a déposé le mémoire en tant que « amis de la cour », exhortant la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia à rejeter la demande du gouvernement fédéral visant à suspendre la décision rendue par le tribunal inférieur. Cette décision empêche actuellement le DHS de mettre fin aux protections TPS pour plus de 350 000 ressortissants haïtiens tant que l’affaire est en cours.

Dans leur dossier, les procureurs généraux soutiennent que la suppression du TPS porterait atteinte à la sécurité publique, aux systèmes de santé et aux économies locales à l’échelle nationale, tout en déstabilisant des familles qui vivent et travaillent aux États-Unis depuis des années. Ils avertissent que ce changement de politique aurait des répercussions de grande ampleur pour les communautés et les employeurs à travers le pays, ainsi que pour les immigrants ayant des liens profonds avec la société américaine et avec Haïti.

Luis Méndez

Luis Méndez

Je m’appelle Luis Méndez, journaliste originaire de Saint-Domingue et passionné par les récits de nos territoires. Depuis plus de dix ans, je parcours les Caraïbes pour raconter les histoires qui nous rassemblent, entre mémoire, culture et actualité. À Radio Télévision Caraïbes, je m’engage chaque jour à donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de nos îles.