Le « frigo » a frappé encore : Valle Nuevo s’est réveillé à presque zéro degré et recouvert de neige.





Le « frigo » a frappé à nouveau : Valle Nuevo s’est réveillé presque à zéro et recouvert de blanc.

Le froid est revenu au Parc national Valle Nuevo. Tôt samedi matin, les températures dans le « réfrigérateur dominicain » ont chuté à des niveaux qui ont obligé les campeurs à quitter leurs lits et à rechercher la chaleur des feux de camp.

Le givre recouvre la végétation de Valle Nuevo ce samedi, Julio César de los Santos

Cela a été rapporté au journal HOY par l’administrateur du parc, Julio César de los Santos, qui a déclaré que les enregistrements de la Station Météorologique Automatique de l’Institut Domincain de Météorologie (Indomet), située à Rancho en Medio, indiquaient 0,2 °C à 5 h 58 du matin.

Le givre recouvre le paysage dans Valle Nuevo ce samedi, Julio César de los Santos

Selon de los Santos, cette température était suffisante pour provoquer le givre en raison du gel de la rosée, un phénomène qui a une fois de plus recouvert la végétation de la zone protégée d’un manteau blanc.

Des conserves semblent sortir d’un congélateur. – Julio César de los Santos

À 7 h 10, le thermomètre enregistrait 1,6 °C, avec un refroidissement éolien de 0,5 °C. Plus tard, à 7 h 59, la température est montée à 3,1 °C, tandis que le refroidissement éolien n’atteignait presque pas 1,9 °C, précise de nouveau De los Santos.

Le givre recouvre la végétation dans Valle Nuevo ce samedi, Julio César de los Santos

Les images fournies montrent une végétation couverte de givre – une mince couche de glace – tandis que des contenants métalliques et des surfaces exposées semblaient tout juste sortis d’un congélateur.

Paysage blanc à Valle Nuevo, Julio César de los Santos

Valle Nuevo est considéré comme l’un des endroits les plus froids du pays, où chaque baisse de température transforme le paysage montagneux en une scène inhabituelle pour les Caraïbes.