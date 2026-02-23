Mirex émet un avis de voyage pour Jalisco face à des inquiétudes sécuritaires







Santo Domingo.- Le Ministère des Affaires étrangères (Mirex) a recommandé aux citoyens dominicains d’éviter les déplacements non essentiels vers le Jalisco, en tant que mesure préventive, à la suite des incidents récents signalés dans la région.

Dans un communiqué officiel, le ministère a indiqué que cette recommandation s’applique également à d’autres zones susceptibles d’être touchées, tant que les conditions de stabilité et de sécurité ne seront pas rétablies de manière satisfaisante. Les citoyens ont été invités à rester informés par les canaux officiels et à suivre les instructions émises par les autorités locales et nationales tant que la situation persiste.

Le Mirex a également informé que les Dominicains nécessitant une assistance consulaire peuvent contacter le Consulat général de la République dominicaine à Mexico City par téléphone au +52 56 4408 7863 ou au 55 5260 7262, ou par courrier électronique à [email protected].

L’institution a réitéré son appel à la prudence et a déclaré qu’elle continuerait à suivre l’évolution des événements afin de garantir le bien-être des ressortissants dominicains sur le territoire mexicain.