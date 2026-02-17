Gaston Browne appelle à une coopération renforcée entre l’UE et les Caraïbes pour soutenir Haïti

Les dirigeants des Caraïbes estiment qu’il faut élargir leur relation avec l’Union européenne au-delà des domaines du commerce et des investissements. Cette position a été exprimée par le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, qui a appelé à un soutien plus soutenu de l’UE en faveur d’Haïti, à l’occasion de l’Assemblée parlementaire UE-Caraïbes qui se tient à Antigua-et-Barbuda.

M. Browne a souligné que l’aggravation de la crise haïtienne, membre de la CARICOM, illustre la nécessité de traiter conjointement les questions de sécurité et de gouvernance. Il a réaffirmé l’engagement de la région en faveur d’une transition légitime et transparente, dirigée par les Haïtiens, soutenue par un engagement international soutenu, afin de restaurer les institutions démocratiques par des élections libres et équitables.

Il a également évoqué les récents changements politiques en Haïti suite au départ de l’ancien Premier ministre Ariel Henry, en insistant sur le fait que la stabilisation de la sécurité est essentielle pour alléger les souffrances du peuple haïtien.

Au-delà d’Haïti, Browne a plaidé pour un partenariat plus complet avec l’Union européenne, englobant la sécurité alimentaire et énergétique, la résilience sanitaire et la lutte contre la criminalité transnationale. Il a proposé la création d’un mécanisme consultatif permanent, se réunissant au moins deux fois par an, afin de coordonner les positions des Caraïbes avec celles de leurs homologues européens.

La conférence de trois jours est coprésidée par Malik Azmani et Heroy Anthony Clarke, réunissant des représentants de l’ensemble du CARICOM pour discuter des priorités communes et des défis régionaux.