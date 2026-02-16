Les autorités migratoires détiennent 454 Haïtiens lors d’une opération à Los Mina







Santo Domingo.- La Direction générale de l’immigration (DGM), avec le soutien de la Police nationale de la République dominicaine et des Forces armées dominicaines, a mené une opération d’envergure tôt le matin, vendredi 13 février, dans la zone des Los Mina, à Santo Domingo Este, entraînant l’arrestation de 454 ressortissants haïtiens en situation migratoire irrégulière.

L’opération a été coordonnée avec le Ministère de l’Intérieur et de la Police, le Ministère de la Défense de la République dominicaine, le Bureau du Procureur Général de la République dominicaine, et la Police nationale. Elle a été dirigée par le brigadier général Eddy Pérez Peralta, assisté de hauts responsables de l’immigration et de l’armée, dans le but de faire respecter la loi générale sur l’immigration n° 285-04 et de renforcer la sécurité publique.

Les autorités se sont d’abord concentrées sur le secteur Katanga, puis ont élargi l’intervention à Vietnam et aux rues et avenues avoisinantes. Selon les rapports officiels, les personnes détenues comprenaient 280 hommes interceptés lors d’inspections visant des camps irréguliers et des individus dépourvus de documents légaux.

Tous les détenus ont été transférés au Centre de traitement des migrants de Haina, où des procédures d’identification, de vérification, d’enquête et d’enregistrement biométrique ont été entamées conformément aux protocoles établis et aux normes relatives aux droits humains.

Les migrants incapables de démontrer un statut légal dans le pays seront expulsés vers leur pays d’origine une fois les procédures légales dûment menées à bien. Luis Rafael Lee Ballester, Vice-Amiral (ARD) et Directeur Général de l’Immigration, a réaffirmé l’engagement de l’institution à appliquer le contrôle migratoire sur l’ensemble de la République dominicaine.