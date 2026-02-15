Enquête : quelles charges pèsent sur Meliton Cordero, agent de la DEA arrêté en République dominicaine ?







La procureureJeanine Ferris Pirro, représentante du district de Columbia, a annoncé que Meliton Cordero, agent du Drug Enforcement Administration(DEA), avait été arrêté en République dominicaine et est inculpé pour un complot en vue de pots-de-vin et pour une fraude relative aux visas.

Selon le communiqué officiel, cette affaire s’inscrit dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre la corruption et préserver les priorités en matière de sécurité nationale.

« À quiconque porte encore un insigne, souvenez-vous de ceux qui pensent pouvoir saper les priorités de notre président : nous les retrouverons », a averti Pirro.

L’arrestation de Cordero intervient dans un contexte de renforcement des contrôles migratoires et des mesures de sécurité dans la région.

Les autorités américaines ont réitéré qu’elles ne toléreraient pas les pratiques illégales au sein de leurs propres agences ou chez les responsables qui tentent d’exploiter leur position.