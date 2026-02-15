Serre illégale dans les montagnes : ni café ni bananes, ils y cultivaient de la marijuana





La plantation fonctionnait avec un système d’irrigation, des extracteurs et des semences prêtes à accroître la production.

Les autorités du ministère public et de la Direction nationale de contrôle des drogues (DNCD) sont à la poursuite de trois individus, dont deux citoyens haïtiens, liés à une vaste plantation de marijuana démantelée lors d’une opération de suivi et de surveillance dans une zone montagneuse de la municipalité de Baní, dans la province de Peravia.

L’opération a été menée par des procureurs et des agents de la DNCD, avec le concours des agences de renseignement d’État et des hélicoptères de l’Armée de l’Air dominicaine (FARD).

Des travaux de renseignement ont déterminé que plusieurs personnes étaient impliquées dans la culture et la vente de la plante, ce qui a donné lieu à un important déploiement aérien et terrestre dans la section Montería de la commune.

En pénétrant sur le site, les autorités ont localisé 1 835 plants de marijuana mesurant environ deux mètres de hauteur. Elles ont également saisi deux seaux remplis de matière végétale, cinq ventilateurs d’extraction, quatre rallonges électriques, une pompe d’irrigation, des outils, un réservoir, trois bidons d’eau, deux matelas en mousse, une brouette, des rouleaux de tissu, une scie à main, plusieurs cuves de carburant et d’autres éléments de preuve.

Ce qui a été trouvé

Des centaines de sacs contenant de la terre et des semences prêtes à être cultivées ont été saisis également, découverts à l’intérieur d’un abri de fortune sur le lieu.

Le parquet et la DNCD poursuivent un homme dominicain qui, selon les renseignements, est le propriétaire du terrain où opérait la plantation.

Les autorités ont exhorté les personnes impliquées, déjà identifiées, à se rendre pour répondre devant la justice pour d’éventuelles infractions à la Loi 50-88 relative aux drogues et substances contrôlées.

Les plantes saisies seront transférées à l’Institut national des sciences médico-légales (INACIF) pour les démarches juridiques correspondantes.